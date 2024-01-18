Арестович выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

Арестович заявил, что Запад не готов к войне, однако, по его мнению, некоторые страны хотят, чтобы она продолжалась.

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Арестович сделал заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: видео

Скандальный экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как в Украине война будет продолжаться "до последнего украинца".

Арестович заявил, что Украина стоит перед угрозой так называемого "парагвайского сценария".

"Напомню, в 19 веке в Парагвае была война, это государство отчаянно воевало и даже одержало победу, но у них не стало 70% мужского населения. Была уничтожена промышленность и они даже вводили многоженство. И если вы считаете, что ценой за аплодисменты в Давосе есть "парагвайский вариант", то я не согласен", - заявил он в своем Youtube-канале. видео дня

Арестович убежден, что украинцы платят жизнью за курс на вступление в ЕС и НАТО.

"Сейчас народ платит за курс на ЕС и НАТО, у которых нет желания нас туда принимать, а у нас нет возможности защитить такую политику. Для меня это - преступление против народа. Я давал присягу народу Украины, можете меня считать предателем. Но политика похода на ЕС и НАТО у нас не обеспечена, для нас цена вступления в ЕС и НАТО - это война с Россией. Если ЕС и НАТО нас примут - будут иметь войну с РФ. Запад не готов за это платить", - сказал он.

Арестович заявил, что Запад не готов к войне, однако по его мнению, некоторые страны хотят, чтобы она продолжалась.

"Наша позиция - война до последнего украинца", - заявил экс-советник ОП.

Напомним, что Арестович заявил, что сомневается в освобождении Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов резко ответил экс-советнику ОПУ Арестовичу на его упреки, что освободить Украину к границам 1991 года сейчас почти невозможно.

Арестович похвалил Путина и попытался унизить украинцев. Сбежавший за границу экс-советник ОП снова оказался в центре внимания пользователей Сети, когда опубликовал для своей 300-тысячной аудитории пост с похвалой российского диктатора Путина.

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