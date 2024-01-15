100 нардепов Верховной Рады можно мобилизовать в ВСУ - нардеп

Народный депутат считает, что нужно совершенствовать действующее законодательство по вопросам мобилизации.

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Депутатов могут мобилизовать в ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Михаил Цымбалюк считает, что действующие народные депутаты Украины должны подлежать мобилизации.

"Законопроект о мобилизации не имел шансов прохождения в том виде, но потребовалось три недели, чтобы правительство это осознало. Сейчас законопроект отозван. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны наработал предложения. Ожидаем, что новую версию предложит Кабмин, а документы готовит Минобороны. Нет сомнения, что нужно совершенствовать действующее законодательство по вопросам мобилизации. Мобилизация должна быть справедливой. Нужно немедленно демобилизовать всех срочников. Эти люди уже отслужили свои сроки, их нужно отпустить домой", - отметил Цымбалюк в эфире телеканала "Еспресо".

По словам народного депутата, относительно справедливости, то действующие народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Однако, нужно выработать норму, как сохранить действующей ВР.

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"Враг заинтересован, чтобы Верховная Рада была недееспособна. Которая не сможет принимать законы, продолжать военное положение, мобилизацию, а для этого нужно 300 нардепов. Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации - это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать. Тогда гражданское общество будет осознавать, что наконец в стране наступает справедливость по мобилизации", - подчеркнул Цымбалюк.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации. Срочников могут отпустить домой.

Из законопроекта о мобилизации могут убрать бронь для депутатов. По словам одного из депутатов от "Слуги народа", останется в частности норма об ограничениях для уклонистов. Все дело в том, что пока непонятно, как расширить базу мобилизованных.

Стало известно, что отсрочки от мобилизации по группе инвалидности не будет. Нардеп Елена Мошенец сообщила, что в новой редакции законопроекта прописаны нормы, предусматривающие отсрочку от мобилизации по списку определенных заболеваний.

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