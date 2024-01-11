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Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Ангелина Подвысоцкая
11 января 2024, 20:48
Новый документ планируют в ближайшее время передать на согласование правительству.
Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Минобороны подготовило новую редацию законопроекта о мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Документ внесут на согласование правительства уже в ближайшее время.

"Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", - заявил он.

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Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации.

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в войске. Тем из них, кто выберет остаться, потребуется как минимум несколько месяцев отпуска. Это честно. Срочников надо наконец отпустить домой. Это правильно", - написал министр обороны.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины было внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также позже политический эксперт Милан Лелич прокомментировал перипетии относительно нового законопроекта. Он отметил, что во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию. Лелич прокомментировал то, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть, и какие цели может преследовать новый закон.

Напомним, 11 января стало известно, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительства. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

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