Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

В Верховную Раду Украины внесены пять различных версий законопроекту относительно изменений в систему мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен принять решение по документу. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
"По состоянию на утро уже в Раде пять версий законопроекту о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверняка это весь перечень", - написал Железняк.
Нардеп отметил, что одна из версий является правительственной, а остальные - альтернативные. Срок подачи альтерантивных версий уже истек.
Согласно регламенту Рады, с сегодняшнего дня, 9 января, можно начать рассмотрение этого закона. Сейчас продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями относительно закона.
"На 10:00 уже назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. Притом до сих пор неизвестно, какое оно будет", - добавил он.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации
Напомним, 4 января комитет Верховной Рады по национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о рекрутинге и мобилизации. Процесс в комитете продлится несколько дней.
Как сообщал Главред, в Верховной Раде возникли споры относительно нового законопроекта о мобилизации. Обсуждается вопрос о мужчинах за границей, возможности их возвращения и экономических ограничениях. Сроки демобилизации также являются спорным пунктом.
Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по социальной политике ВР не поддерживает правительственный законопроект в том виде, в котором он был подан. Поэтому комитет рекомендовал доработать законопроект.
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