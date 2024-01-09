Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

В Верховной Раде Украины зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации, которые рассмотрит комитет парламента по национальной безопасности.

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Пять версий законопроекта о мобилизации внесены в ВР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховную Раду Украины внесены пять различных версий законопроекту относительно изменений в систему мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен принять решение по документу. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

"По состоянию на утро уже в Раде пять версий законопроекту о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов закончился, поэтому наверняка это весь перечень", - написал Железняк.

Нардеп отметил, что одна из версий является правительственной, а остальные - альтернативные. Срок подачи альтерантивных версий уже истек.

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Пять версий законопроекта о мобилизации / Фото: t.me / yzheleznyak

Согласно регламенту Рады, с сегодняшнего дня, 9 января, можно начать рассмотрение этого закона. Сейчас продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями относительно закона.

"На 10:00 уже назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. Притом до сих пор неизвестно, какое оно будет", - добавил он.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

Напомним, 4 января комитет Верховной Рады по национальной безопасности начал рассмотрение законопроекта о рекрутинге и мобилизации. Процесс в комитете продлится несколько дней.

Как сообщал Главред, в Верховной Раде возникли споры относительно нового законопроекта о мобилизации. Обсуждается вопрос о мужчинах за границей, возможности их возвращения и экономических ограничениях. Сроки демобилизации также являются спорным пунктом.

Также народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по социальной политике ВР не поддерживает правительственный законопроект в том виде, в котором он был подан. Поэтому комитет рекомендовал доработать законопроект.

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