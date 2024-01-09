В Раде не могут договориться из-за законопроекта о мобилизации: спорят по 3 вопросам

Одним из спорных вопросов является возвращение мужчин из-за границы.

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В Раде спорят по трем вопросам в новом законопроекте о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Верховной Раде возникли споры вокруг нового законопроекта о мобилизации. Подробности в эфире телемарафона рассказал заместитель главы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он добавил, что в документе многое нужно изменить.

Один из таких спорных вопросов касается мужчин за границей. В ВР не могут договориться о том, нужны ли какие-то меры против выехавших из Украины мужчин и принудит ли это их вернуться домой.

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Также спорным является вопрос об экономических ограничениях. Есть переживания насчет того, что такие мужчины могут уйти "в тень", что приведет к серьезным проблемам в экономике.

Не получается дойти согласия и в вопросе о сроках демобилизации для тех, кто служил в тылу и был на "нуле". Украинских защитников хотят демобилизовать раньше, чем через 36 месяцев.

"Я точно могу сказать, что не будет лотереи (для призыва на военную службу - ред.), не будет мобилизации женщин, не будет имущественного ценза, фактически это антиконституционно, не должно такого быть. Антиконституционных позиций не будет", - сказал Чернев.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Давид Арахамия заявил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных. Парламент ожидает готовый документ.

Профильный комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. Для ответа на вопросы депутатов, на заседании профильного комитета Верховной Рады присутствуют Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых, однако отметил увеличение мобилизованных. По словам неназванного нардепа, Залужный уверял политиков, что Генштаб будет беречь каждую жизнь.

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали о дополнительных трех категориях, подлежащих мобилизации и кого могут призвать в армию.

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