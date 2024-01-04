Профильный комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно

Для ответа на вопросы депутатов, на заседании профильного комитета Верховной Рады присутствуют Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

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На заседании присутствуют главком Валерий Залужный и министр обороны Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начинает рассмотрение законопроекту о рекрутинге, мобилизацию и прохождение службы. Процесс рассмотрения законопроекта в комитете продлится несколько дней. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Телеграмме.

В частности, он отметил, что на заседании комитета присутствуют Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала и министр обороны Украины Рустем Умеров. Арахамия добавил, что у депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации.

"Сегодня на комитете приступили к рассмотрению нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны продлится несколько дней", - написал Арахамия. видео дня

Что говорят в ВСУ?

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона заявил, что сейчас в Украине не происходит усиления мобилизации. Осуществляются стандартные мероприятия по оповещению. Он также отметил, что мобилизация в Украине продолжается без изменений с февраля 2022 года.

"Осуществляют стандартные мероприятия оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять мероприятия оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", - пояснил Фитьо.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, комендатура и полиция Киевской области получили указание искать лиц, нарушающих закон Украины О мобилизации на блокпостах. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов высказал предложение проводить мобилизацию в Украине с помощью лотереи или жеребьевки.

В "Слуге народа" заявляют, что законопроект об усилении мобилизации в его первоначальном виде, вызвавший значительную критику в обществе, не будет рассматриваться Верховной Радой. Вместо него депутаты готовят "компромиссный" вариант.

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