Профильный комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации: что известно

Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начинает рассмотрение законопроекту о рекрутинге, мобилизацию и прохождение службы. Процесс рассмотрения законопроекта в комитете продлится несколько дней. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем Телеграмме.
В частности, он отметил, что на заседании комитета присутствуют Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала и министр обороны Украины Рустем Умеров. Арахамия добавил, что у депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации.
"Сегодня на комитете приступили к рассмотрению нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны продлится несколько дней", - написал Арахамия.видео дня
Что говорят в ВСУ?
Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона заявил, что сейчас в Украине не происходит усиления мобилизации. Осуществляются стандартные мероприятия по оповещению. Он также отметил, что мобилизация в Украине продолжается без изменений с февраля 2022 года.
"Осуществляют стандартные мероприятия оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять мероприятия оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", - пояснил Фитьо.
Мобилизация в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, комендатура и полиция Киевской области получили указание искать лиц, нарушающих закон Украины О мобилизации на блокпостах. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Бывший министр экономики Тимофей Милованов высказал предложение проводить мобилизацию в Украине с помощью лотереи или жеребьевки.
В "Слуге народа" заявляют, что законопроект об усилении мобилизации в его первоначальном виде, вызвавший значительную критику в обществе, не будет рассматриваться Верховной Радой. Вместо него депутаты готовят "компромиссный" вариант.
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