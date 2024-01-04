За успешной операцией стоит ГУР: РФ потеряла еще один самолет Су-34 - СМИ

В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. К инциденту имеет отношение Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в спецслужбах
"Констатируем, что вражеский самолет сгорел", - цитирует УП своего собеседника.
По словам источника журналистов, за этим стоит Главное управление разведки МОУ.
Справка. Челябинск (Шагол) — военный аэродром, расположенный северо-западнее города Челябинска, пишет Википедия.
Аэродром пригоден для самолётов типа Ил-76, Ан-22, Ту-134 и всех более лёгких, а также вертолётов всех типов. Широко используется как аэродром подскока и аэродром временного базирования на время регулярно проводящихся учений.
Является основным аэродромом для учебно-тренировочных полётов курсантов Челябинского военного авиационного института штурманов. На аэродроме базируются самолёты Ту-134Ш, Ту-134УБЛ и Ан-26Ш 221-й учебной авиабазы ВВС РФ.
ВСУ "отминусовали" российские "СУшки"
24 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины из ЗРК сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.
22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.
Аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.
Авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап объяснил, что потеря сразу четырех самолетов - очень серьезная для оккупантов.
"Россияне собирают примерно 8 самолетов Су-34 в год. Фактически за несколько дней была уничтожена полугодовая программа выпуска", - сказал Криволап.
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