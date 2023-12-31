"Конец авиационного счастья": РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34

Россияне сейчас находятся в состоянии полного шока, так как очень гордились своей системой радиолокационного противодействия "Хибины".

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Потеря самолетов Су-34 – это серьезный урон для России, заявил Константин Криволап / Коллаж: Википедия, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В конце декабря украинские военные сбили четыре российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-30. Авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап объяснил, насколько серьезна для России потеря этих самолетов.

По его словам, страна-агрессор за несколько дней потеряла свою полугодовую программу выпуска самолетов.

"Потеря самолетов Су-34 – это серьезный урон для России. Самолеты производятся на Новосибирском авиационном заводе, за 17 лет там собрали около 140 таких машин. Россияне собирают примерно 8 самолетов Су-34 в год. Фактически за несколько дней была уничтожена полугодовая программа выпуска", - сказал Криволап в интервью Главреду. видео дня

Эксперт напомнил, что ранее было сбито 26 самолетов Су-34, теперь - еще четыре. Итого получается 30 сбитых российских "птичек".

"К началу полномасштабного военного вторжения у России было 104-105 самолетов Су-34. И, таким образом, в настоящий момент уничтожено фактически 30% этих бомбардировщиков. Это очень серьезно. Потеря четырех самолетов за один "присест" – уже минус 4% от всего потенциала. Если подобные события будут происходить каждый день или раз в неделю, авиационное счастье россиян очень быстро закончится", - сказал Криволап.

Авиационный эксперт отметил, что россияне сейчас находятся в состоянии полного шока, так как очень гордились своей системой радиолокационного противодействия Хибины, которая была установлена именно на тех самых Су-34 и Су-30.

"Летом они помпезно рассказывали, как модернизировали Хибины с учетом украинских реалий и опыта применения самолетов в боевых условиях. Очень гордились, говорили, что в результате работы данной системы, когда к самолету подлетает ракета, а в этот момент он как бы пропадает с экранов локаторов. Дескать, вот так хитро они сделали так, что возникает такой эффект. Россияне говорили о том, что самолет Су-34 пропадает с экранов вражеских радаров. Прекрасное заявление, так и есть – он тонет в море, и поэтому исчезает. И, я думаю, теперь к тем, кто разрабатывал этот комплекс и модификацию, поехала серьезная делегация, которая очень хочет спросить, а как же так получилось", - резюмировал Криволап.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Справка. "Хибины" (изделие Л-175) — советский/российский многофункциональный бортовой авиационный комплекс радиоэлектронной борьбы, созданный в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Хибины" Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом.

Комплекс предназначен для защиты самолётов от авиационных и противовоздушных средств поражения путём радиопеленгации зондирующего сигнала РЛС противника, с последующим искажением параметров отражённого сигнала.

Ориентировочная стоимость одного контейнерного комплекта Л175В составляет 1,4 млн долларов (в ценах 2013 года).

ВСУ "отминусовали" российские "СУшки"

24 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины из ЗРК сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

Аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.

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