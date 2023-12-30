Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

Силы обороны Украины выбили уже треть российских военных самолетов Су-34, чем повергли россиян в шок, считает авиационный эксперт Константин Криволап.

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Украине придется модернизировать полученные F-16, чтобы противостоять российской авиации – Криволап / Главред

Украина на 2024 год ставит перед собой задачу перехватить у российских оккупантов господство в воздухе. Силы ПВО ВСУ выполняют эффективную работу по уничтожению вражеских целей, таких как боевые самолеты, ракеты и дроны, но современных средств для защиты неба по-прежнему не хватает. Серьезным усилением для Воздушных сил станут истребители F-16, которые позволят повысить как оборонительные, так и наступательные возможности на поле боя.

В интервью Главреду авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап проанализировал ситуацию с сокрушением Су-34 ВКС РФ на фронте, сделал прогноз о сроках получения истребителей F-16, рассказал, какой модификации самолет могут дать Украине и объяснил, как модернизировать F-16, чтобы они дали бой российской авиации и стали мощным дальнобойным оружием.

ВСУ на днях сбили четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-30. Насколько серьезна для России потеря самолетов Су-34? В чем их особенность?

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Потеря самолетов Су-34 – это серьезный урон для России. Самолеты производятся на Новосибирском авиационном заводе, за 17 лет там собрали около 140 таких машин. Россияне собирают примерно 8 самолетов Су-34 в год. Фактически за несколько дней была уничтожена полугодовая программа выпуска. Боевые машины Су-34 регулярно поставляются на фронт, поскольку в ходе войны они "уходят в мир иной". Ранее было сбито 26 таких самолетов, теперь еще 4. Итого получается 30 сбитых российских Су-34.

К началу полномасштабного военного вторжения у России было 104-105 самолетов Су-34. И, таким образом, в настоящий момент уничтожено фактически 30% этих бомбардировщиков. Это очень серьезно. Потеря четырех самолетов за один "присест" – уже минус 4% от всего потенциала. Если подобные события будут происходить каждый день или раз в неделю, авиационное счастье россиян очень быстро закончится.

Я вот наблюдаю за всем этим хозяйством, телодвижениями, и вижу, что россияне сейчас в состоянии полного шока. Дело в том, что они страшно гордились своей системой радиолокационного противодействия Хибины, которая была установлена именно на тех самых Су-34 и Су-30. Летом они помпезно рассказывали, как модернизировали Хибины с учетом украинских реалий и опыта применения самолетов в боевых условиях. Очень гордились, говорили, что в результате работы данной системы, когда к самолету подлетает ракета, а в этот момент он как бы пропадает с экранов локаторов. Дескать, вот так хитро они сделали так, что возникает такой эффект.

Россияне говорили о том, что самолет Су-34 пропадает с экранов вражеских радаров. Прекрасное заявление, так и есть – он тонет в море и поэтому исчезает. И, я думаю, теперь к тем, кто разрабатывал этот комплекс и модификацию, поехала серьезная делегация, которая очень хочет спросить, а как же так получилось.

Как вы считаете, чем сбили российские Су-34? Это могли быть ЗРК Patriot, С-300или какие-либо другие комплексы?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, на какой дистанции все произошло. Предположим такой вариант: если самолеты Су-34 были сбиты в районе Крынок Херсонской области, значит, они пытались нанести удары на расстоянии 30-40 километров. Примерно в 120 километрах от этого места мог стоять зенитный ракетный комплекс Patriot, который способен наносить удары на дистанции 160 км. Учитывая то, что расстояние между радиолокационной станцией и пусковой установкой составляет около 25 километров, сама пусковая установка может стоять от места событий достаточно близко. Причем пока пусковая установка не включена, она ничего не излучает, и определить ее можно только визуально. Поэтому Patriot мог поразить самолеты Су-34. Впрочем, это дорогое мероприятие, поскольку не так много у нас таких ракет. К тому же они используются больше для сбивания не баллистических ракет, а аэродинамических целей.

Возможно, бомбардировщики были сбиты при помощи установки SAMP/T, у которой практически такие же характеристики, как и у Patriot. В определенных обстоятельствах могла быть применена установка NASAMS. Также можно допустить работу IRIS-T SLM – модификации со средней дальностью удара на 40 километров. Наши специалисты могли подъехать на нужную локацию, провести разведку, изучить ситуацию и разобрать до молекулярного уровня, как россияне там действуют в воздухе. Далее найти нужную точку и произвести выстрел. И при таких обстоятельствах сработал бы даже ЗРК Бук. В общем, вариантов может быть много.

Что касается сокрушения Су-34 на Мариупольском направлении, там дистанция была уже больше. В этой ситуации Бук и NASAMS неприменимы, остаются варианты только с Patriot и SAMP/T.

Первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Великобритании и проходит обучение управлению истребителями F-16 в Дании. Как вы думаете, когда следует ждать появления F-16 в небе Украины?

Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Вначале казалось, что так и должно быть, потому что все процессы идут уже не в мирное, а в военное время. Мы уже видим, что нашим специалистам сократили программу обучения, которая, все-таки, должна была быть более длительной. Наших пилотов обучают только тем навыкам, которые понадобятся для конкретных миссий. Думаю, программа не предусматривала обучения миссиям, например, в ночное время или в условиях погодных ограничений. Боевому применению самолетов посвящена только третья часть курса. На самом деле, это не очень много.

На мой взгляд, первые самолеты мы получим к концу марта, о чем уже говорил Кулеба. К тому времени нужно завершить подготовку летчиков и технического персонала, который должен будет обслуживать самолеты. Один час полета – это 16 часов обслуживания истребителя. Для получения самолетов должна быть готова и инфраструктура. Вылетать на боевые задания нам придется с украинских аэродромов, таковы условия стран-партнеров. Также нам нельзя будет колбасить по россиянам на территории России. Очень неприятное ограничение, но такой запрет пока что будет действовать.

Когда можно ожидать массового применения истребителей F-16 на поле боя?

На мой взгляд, истребители F-16 начнут примениться в войне сразу после того, как их поставят. Они будут выполнять задачи в рамках мероприятий по противовоздушной обороне – сбивать крылатые ракеты. Шахеды сбивать сложнее, потому что они слишком медленно летят, но это тоже возможно.

Какие ракеты способен нести F-16?

Список вооружений, которые способен нести на борту самолет F-16, превышает 100 единиц. Среди них такие ракеты, как RIM-7 Sea Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и другие.

Конечно, больше всего нас могли бы заинтересовать ракеты большого радиуса действия. Однако я думаю, что к первым партиям истребителей их нам не дадут. По России стрелять нельзя, а больше нам применить их негде.

А какого типа ракеты способен сбивать истребитель F-16?

Самолет F-16 может сбивать все, кроме баллистики. У истребителя нет ракет против баллистики, поскольку он не предназначен для ее перехвата. Но кроме баллистических ракет боевая машина способна сбивать все, что угодно – Искандер-К, Калибры, Х-101, Х-555, Ониксы и другие ракеты. Чтобы их сбивать, самолет должен находиться в режиме дежурства в воздухе – в зоне, где предполагается прохождение ракеты.

Истребитель F-16 способен противодействовать и ракетам Х-59, которые взлетают не так высоко. В такой ситуации он должен просто ударом ракеты их сбивать. Но на практике F-16 вряд ли будет барражировать или патрулировать зону, где может появиться ракета Х-59. О сирийском небе здесь говорить не стоит, потому что война в Украине в корне отличается от тех событий присутствием ПВО, РЭБ и других средств. Никто не полетит на борту с ракетами Х-59, если на расстоянии 200-400 километров будет дежурить F-16, потому что вероятность столкновения самолетов или пуска ракет достаточно высокая. Уже на расстоянии 150 километров оба самолета – как наш, так и вражеский – могут быть поражены. Также все будет зависеть и от того, какие на нашем самолете будут стоять радары, и какую модификацию истребителя нам передадут.

Какого поколения и модификации F-16 мы можем получить?

Условно говоря, есть F-16 A/B, F-16 C/D, F-16E/F…

Ранее были предположения, что мы можем получить F-16 C/D.

Да, предположения были. Модификация C/D начинается с версии, которая идет до Block 30. В принципе, по "блокам" удобнее считать, что идет в комплектацию самолета F-16. Вот был Block 1, следом Block 5, после него Block 10, далее 15, 20 и другие. Конкретно C/D начинается с Block 25. Однако я думаю, что нам дадут самолет Block 20, потому что Нидерландам его удобно списать, чтобы взять на замену F-16 истребитель F-35. Судя по количеству самолетов, которые должны предоставить Украине, и ряду параметров, похоже, что мы получим Block 20, который ранее прошел программу Big live update – продление жизненного цикла. Такие самолеты по своим характеристикам дотягивают до уровня Block 50-52.

Впрочем, самое главное, какие на самолетах будут установлены радары. К примеру, в Block 50-52 установлен радар AN/APG-68 версий V-5, V-7 и V-8. А вот на Block 70-72 стоит AN/APG-83 – радар последние версии, с активной фазированной решеткой. И считается, что F-16 Block 70-72 почти ничем не уступает F-35, кроме разве что радиозаметности, поскольку у истребителя пятого поколения эффективная площадь рассеивания значительно меньше. Радар AN/APG-83 позволяет полноценно использовать последние модификации ракеты AIM-120 AMRAAM последних версий – С-7, С-8 или D. Это ракеты, которые позволяют противодействовать российским ракетам Р-30 и Р-37, запускаемым с самолетов, где установлены радары Ирбис.

Россияне декларируют, что эти локаторы Ирбис обнаруживают воздушные цели на расстоянии 300 километров, но эти заявления крайне сомнительны. Если есть хороший локатор, то должна быть и достаточно приличная площадь для его размещения. И где расположить такой локатор в носовой части Су-35, не совсем понятно. Когда американцы или европейцы говорят, что их локатор позволяет наносить удары на дальности 200-250 километров, то понятны его размер и машина, которой он оборудован. Заявления россиян о дальности 300-400 километров – лапша на уши специалистам, которые разбираются в этом вопросе. При такой массе, весе и габаритам ракета не должна летать на расстоянии 300 километров, а они утверждают, что она, дескать, легко преодолевает заявленную ими дальность. Вот если говорить о ракете AMRAAM, то ее дальность составляет 120-180 километров. И на деле она действительно летит на расстояние, которое заявлено.

Я думаю, что Украина получит самолет F-16AM/BM Block 20 MLU. Локатор на боевых машинах будет модернизирован, иначе они не смогут ничего противопоставить российским Су-30 и Су-35. Замена радара – оптимальный вариант, ведь этап обновления истребителя проходил в 1995 и 2005 годах, это было давно. В рамках программы продления жизненного цикла добавлялись дополнительные опции, одна из них – установление радара AN/APG-83, который стоит на Block 70-72. Он действительно позволяет выявлять цели на дальности 300-350 км, и полностью интегрирован с ракетами AIM-120 AMRAAM и AGM-158 JASSM. Ракета AGM-158 JASSM с двигателем обладает дальностью полета 925 км, без двигателя она летит на 370 км. Это крылатые ракеты воздух-поверхность.

Истребители F-16, которые получит Украина, со временем должны будут полностью модернизированы. Потому что если не будет обновления, западный самолет будет ненамного эффективнее отечественного МиГ-29. А нам нужно решить ключевые задачи – отогнать бомбардировщики Су-34, чтобы они не били ракетами Х-59, и прикрыть наши тактические войска. Мы уже сталкивались с проблемами в прикрытии техники, и российские вертолеты Ка-52 поражали ее. Сейчас у противника появились еще более современные ракеты, которые бьют на 15 километров, нам их нечем доставать.

Согласно стандартам НАТО, танковое продвижение должно быть поддержано средствами тактической авиации. Она идет впереди и уничтожает все очаги возможного сопротивления. За ней следует сухопутная составляющая, которая зачищает территорию. И F-16 в такой роли действительно хорошо. В принципе, я допускаю, что нам могут дать набор: одни самолеты будут не в лучшей комплектации, а вторые и третьи более модернизированы. Возможно, это станет разумным решением.

Смогут ли истребители F-16 стать оружием перелома на поле боя и обеспечить преимущество в рамках освободительных операций на юге и востоке?

Даже если мы получим F-16 максимальной комплектации, сразу всех проблем мы не решим. Современная война – совокупность средств, возможностей и ресурсов. Это авиация, ПВО, РЭБ, средства радиотехнической разведки, дроны, артиллерия с прицельными ударами в определенную цель, и бронетехника с пехотой. Окончательную зачистку все равно делает пехотинец.

Истребитель F-16 будет идти в первых рядах, чтобы подавить ПВО, РЭБ, радиотехническую разведку и уничтожить технику противника на своем пути. Но для решения ключевых задач нужно, чтобы самолет не летел один, а его сопровождали позади. Должна быть выстроена четкая цепочка – от авиации до пехотинца.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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