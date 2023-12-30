Чем ВСУ сбили Су-34 РФ на Херсонщине: эксперт выдвинул неожиданную версию

Су-34 пытались нанести удары на расстоянии 30-40 километров, не исключает Константин Криволап.

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Константин Криволап прокомментировал уничтожение нескольких Су-34 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап прокомментировал информацию о том, что недавно ВСУ сумели сбить сразу несколько российских боевых самолетов на Херсонщине.

Если российские Су-34 были сбиты в районе Крынок Херсонской области, значит, они пытались нанести удары на расстоянии 30-40 километров, подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт не исключил, что примерно в 120 километрах от этого места мог стоять зенитный ракетный комплекс Patriot, который способен наносить удары на дистанции 160 км.

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"Учитывая то, что расстояние между радиолокационной станцией и пусковой установкой составляет около 25 километров, сама пусковая установка может стоять от места событий достаточно близко. Причем пока пусковая установка не включена, она ничего не излучает, и определить ее можно только визуально. Поэтому Patriot мог поразить самолеты Су-34", - считает военный аналитик.

По его мнению, нельзя также исключать того, что бомбардировщики РФ были сбиты при помощи установки SAMP/T, у которой практически такие же характеристики, как и у Patriot.

"В определенных обстоятельствах могла быть применена установка NASAMS. Также можно допустить работу IRIS-T SLM – модификации со средней дальностью удара на 40 километров. Наши специалисты могли подъехать на нужную локацию, провести разведку, изучить ситуацию и разобрать до молекулярного уровня, как россияне там действуют в воздухе. Далее найти нужную точку и произвести выстрел. И при таких обстоятельствах сработал бы даже ЗРК Бук. В общем, вариантов может быть много", - добавил Криволап.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Уничтожение Су-34 РФ

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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