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"Касается всех": Зеленский жестко высказался по вопросу мобилизации

Алексей Тесля
1 января 2024, 23:45
Для победы необходима мобилизация всех усилий, уверен глава государства.
'Касается всех': Зеленский жестко высказался по вопросу мобилизации
Владимир Зеленский оценил процесс мобилизации в Украине / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский высказался по вопросу мобилизации на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины.

В интервью The Economist он призвал относится к этому как к глобальному вопросу, который касается не только Украины, но и всего мира.

Глава государства говорит, что мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует, поэтому сложившуюся ситуацию необходимо изменить.

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"Мобилизация - это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю от оккупации. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", - отметил президент.

Зеленский добавил, что если фокус на внутренней политике продолжится, то нужно будет "назначать выборы, менять законы и Конституцию".

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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мобилизация Владимир Зеленский война России и Украины
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