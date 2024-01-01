'Касается всех': Зеленский жестко высказался по вопросу мобилизации

Президент Владимир Зеленский высказался по вопросу мобилизации на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины.
В интервью The Economist он призвал относится к этому как к глобальному вопросу, который касается не только Украины, но и всего мира.
Глава государства говорит, что мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует, поэтому сложившуюся ситуацию необходимо изменить.
"Мобилизация - это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю от оккупации. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", - отметил президент.
Зеленский добавил, что если фокус на внутренней политике продолжится, то нужно будет "назначать выборы, менять законы и Конституцию".
Мобилизация в Украине
Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.
Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.
Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.
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