В Воздушных силах пояснили, можно ли заранее предвидеть ракетные удары оккупантов

Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно. Русские оккупанты принимают решение непосредственно перед нанесением ударом. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки". Кто-то говорит четыре дня. Ну как мы можем знать, когда враг планирует (атаку - Главред)?", - сказал офицер.
Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что украинцам нужно быть всегда настороже, ведь массированная атака русским оккупантам может произойти в любой день.
"Прогнозы делать обычно можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", ‒ подытожил офицер.
Проблемы со светом из-за ракетных ударов РФ
Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.
Часть Киева была без света и воды из-за ракетной атаки РФ 2 января. Российские оккупанты с самого утра атаковали столицу и нанесли по городу удары.
После этого в Укрэнерго сообщили, что из-за обстрелов РФ оставались без света 250 тысяч человек. Запуска графиков отключения света не планируется.
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