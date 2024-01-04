В Воздушных силах пояснили, можно ли заранее предвидеть ракетные удары оккупантов

Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что украинцам нужно быть всегда настороже / коллаж Главред, скриншот из видео и facebook.com/kpszsu

Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно. Русские оккупанты принимают решение непосредственно перед нанесением ударом. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки". Кто-то говорит четыре дня. Ну как мы можем знать, когда враг планирует (атаку - Главред)?", - сказал офицер.

Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что украинцам нужно быть всегда настороже, ведь массированная атака русским оккупантам может произойти в любой день.

видео дня

"Прогнозы делать обычно можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", ‒ подытожил офицер.

Проблемы со светом из-за ракетных ударов РФ

Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.

Часть Киева была без света и воды из-за ракетной атаки РФ 2 января. Российские оккупанты с самого утра атаковали столицу и нанесли по городу удары.

После этого в Укрэнерго сообщили, что из-за обстрелов РФ оставались без света 250 тысяч человек. Запуска графиков отключения света не планируется.

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