'Ни одну не сбили': Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

Спикер Воздушных сил отметил, что для ракетного удара по территории Украины 29 декабря 2023 года россияне могли применить новую модификацию ракет типа Х-22.

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Россияне, вероятно, применили новую модификацию ракет для удара по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Российские оккупанты с 24 февраля 2022 применили для ракетных ударов по территории Украины 300 ракет Х-22, однако ни одна из них не была сбита силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель большей частью по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто", - отметил Юрий Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, с начала повомасштабного вторжения россияне применили более 300 ракет такого типа.

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"Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32. предположительно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", - сказал он.

Юрий Игнат также добавил, что средствам ПВО не удалось сбить ни одной ракеты данного типа.

"Не было сбито. Враг их применяет на тех направлениях – южное, восточное направление, и с севера, атакуя Харьковскую область", – добавил Игнат.

Ракетный удар по Украине

29 декабря российские оккупанты совершили атаку на Украину, выпустив 158 ракет разных типов и использовав дроны Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Россияне атаковали критическую, промышленную и военную инфраструктуру. В результате есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В пятницу утром, вследствие ракетной атаки России на Запорожье, погибли два человека. Об этом сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Утром 29 декабря в Одессе произошли взрывы во время массированного обстрела, который совершили российские оккупанты. По словам главы Одесской областной администрации Олега кипера, в результате ракетного удара в Одессе погибли два человека.

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