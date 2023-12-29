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"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

Юрий Берендий
29 декабря 2023, 12:20
Спикер Воздушных сил отметил, что для ракетного удара по территории Украины 29 декабря 2023 года россияне могли применить новую модификацию ракет типа Х-22.
'Ни одну не сбили': Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО
Россияне, вероятно, применили новую модификацию ракет для удара по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Российские оккупанты с 24 февраля 2022 применили для ракетных ударов по территории Украины 300 ракет Х-22, однако ни одна из них не была сбита силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель большей частью по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто", - отметил Юрий Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, с начала повомасштабного вторжения россияне применили более 300 ракет такого типа.

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"Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32. предположительно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", - сказал он.

Юрий Игнат также добавил, что средствам ПВО не удалось сбить ни одной ракеты данного типа.

"Не было сбито. Враг их применяет на тех направлениях – южное, восточное направление, и с севера, атакуя Харьковскую область", – добавил Игнат.

Ракетный удар по Украине

29 декабря российские оккупанты совершили атаку на Украину, выпустив 158 ракет разных типов и использовав дроны Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Россияне атаковали критическую, промышленную и военную инфраструктуру. В результате есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В пятницу утром, вследствие ракетной атаки России на Запорожье, погибли два человека. Об этом сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Утром 29 декабря в Одессе произошли взрывы во время массированного обстрела, который совершили российские оккупанты. По словам главы Одесской областной администрации Олега кипера, в результате ракетного удара в Одессе погибли два человека.

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