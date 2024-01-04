Уничтожить Ту-95 и Ту-22 над территорией России возможно: полковник ВСУ назвал способ

По словам полкованика ВСУ, Украина может уничтожать российские стратегические бомбардировщики на территории России.

https://glavred.info/ukraine/unichtozhit-tu-95-i-tu-22-nad-territoriey-rossii-vozmozhno-polkovnik-vsu-nazval-sposob-10530506.html Ссылка скопирована

Полковник ВСУ рассказал, как уничтожить российские Ту-95 и Ту-22 / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Оккупанты систематически запускают крылатые ракеты воздушного базирования, используя стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Украина имеет возможность уничтожать эти самолеты, но задача является сложной. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью для 24 Канала.

Он отметил, что Украина не имеет возможности уничтожать эти самолеты из зенитных ракетных комплексов. Россияне запускают ракеты из Каспийского региона, находящегося слишком далеко для поражения украинскими комплексами.

По словам Свитана, в принципе, Украина может уничтожать ракеты, которые летят над территорией России. Например, истребители F-16 могут сделать это, если у них есть соответствующее вооружение.

видео дня

Однако Украина может бороться со стратегическими бомбардировщиками России и другим способом. Ранее уже удавалось атаковать их на их базах, в частности, на аэродроме Энгельс.

"Мы туда доставали, но не дальнобойными средствами поражения. В общем уничтожить эти самолеты реально. Это-очень хорошие цели. А вывести их из строя достаточно легко", – заметил Свитан.

В каждом из самолетов Ту-95 и Ту-160 содержится от 1 до 3 цистерн с авиационным керосином. Даже небольшое повреждение может привести к полному уничтожению самолета и может также повредить другой, который находится рядом.

"После уничтожения этих самолетов россияне будут вынуждены "из рогатки" запускать эти ракеты. Таких самолетов не так и много. Всего лишь несколько десятков", - пояснил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, даже в случае массированных атак России на энергетические объекты во время похолодания, Украина не столкнется с риском коллапса в энергетической системе. Об этом сообщил руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Россия может продолжать систематические обстрелы территории Украины на протяжении длительного периода. В то же время, существуют типы ракет, которые пока не были сбиты ПВО ВСУ. Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник выразил обеспокоенность относительно возможности Украины противостоять ракетным атакам России, особенно в случае применения ракет "Кинжал". Согласно информации из издания The Telegraph, возможны перебои с ракетами для системы ПВО Patriot. Мельник подчеркнул, что даже самая современная система противовоздушной обороны не может гарантировать 100% защиты, и одной из проблем является недостаточное количество как самих Patriot, так и ракет для них.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.