Выбор уже сделан: в США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны

Москва может столкнуться со значительным общественным сопротивлением, не исключает Стивен Копитс.

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Ракскрыт сценарий завершения вонйы / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Глава американской консультационной организации Princeton Policy Advisors Стивен Копитс проанализировал вероятные сценарии завершения войны, развязанной РФ против Украины.

В случае сохранения нынешних темпов потерь России в личном составе, это может повлиять на сокращение войны на целый год. Такое мнение он высказал в материале, опубликованном в издании Kyiv Post.

"По официальным украинским подсчетам, в ноябре и декабре россияне теряли около 1000 человек в день", - пишет американский эксперт.

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Он предполагает, что при сохранении нынешних темпов потерь оккупанты могут потерять порядка 650 тысяч военных уже к концу 2024 года. По мнению эксперта, это может привести к тому, что Москва может столкнуться со значительным общественным сопротивлением.

Американский аналитик уточняет, что в ходе войны РФ не несет никаких территориальных потерь, ведь на российской земле не ведется никаких боевых действий и никто не нападал на Россию, поэтому война не представляет экзистенциальной угрозы для России. Он убежден, что на этом фоне Кремль должен будет оправдать потери в 650 тысяч человек.

"Если это окажется порогом общественной терпимости, война может закончиться в это время", - предполагает эксперт.

При этом он не исключил, что еще одним фактором, который может стать причиной прекращения войны - один миллион уничтоженных российских оккупантов.

"Этого можно было бы ожидать к осени 2025 года при нынешних темпах уничтожения. Ахиллесова пята России – это именно низкие ставки в этом конфликте. Путин мог бы приказать войскам вернуться завтра, и положение России было бы не хуже, чем в 2014 году, когда Россия фактически переживала своего рода ренессанс", - добавил Копитс.

Сценарии окончания войны

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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