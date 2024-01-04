Выбор уже сделан: в США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны

Глава американской консультационной организации Princeton Policy Advisors Стивен Копитс проанализировал вероятные сценарии завершения войны, развязанной РФ против Украины.
В случае сохранения нынешних темпов потерь России в личном составе, это может повлиять на сокращение войны на целый год. Такое мнение он высказал в материале, опубликованном в издании Kyiv Post.
"По официальным украинским подсчетам, в ноябре и декабре россияне теряли около 1000 человек в день", - пишет американский эксперт.
Он предполагает, что при сохранении нынешних темпов потерь оккупанты могут потерять порядка 650 тысяч военных уже к концу 2024 года. По мнению эксперта, это может привести к тому, что Москва может столкнуться со значительным общественным сопротивлением.
Американский аналитик уточняет, что в ходе войны РФ не несет никаких территориальных потерь, ведь на российской земле не ведется никаких боевых действий и никто не нападал на Россию, поэтому война не представляет экзистенциальной угрозы для России. Он убежден, что на этом фоне Кремль должен будет оправдать потери в 650 тысяч человек.
"Если это окажется порогом общественной терпимости, война может закончиться в это время", - предполагает эксперт.
При этом он не исключил, что еще одним фактором, который может стать причиной прекращения войны - один миллион уничтоженных российских оккупантов.
"Этого можно было бы ожидать к осени 2025 года при нынешних темпах уничтожения. Ахиллесова пята России – это именно низкие ставки в этом конфликте. Путин мог бы приказать войскам вернуться завтра, и положение России было бы не хуже, чем в 2014 году, когда Россия фактически переживала своего рода ренессанс", - добавил Копитс.
Сценарии окончания войны
Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.
Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.
Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.
Больше новостей:
- Военный эксперт раскрыл, могут ли заморозить войну в Украине
- Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW
- Долгая война: какие вызовы ждут украинцев