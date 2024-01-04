Войска РФ пытаются продвинуться под Купянском и Бахмутом: в ISW раскрыли детали

Силы обороны Украины отражают атаки российских оккупантов в районе Купянска, Сватово, Кременной и Бахмута. Пропагандисты агрессора России заявляют о "продвижениях" захватчиков, однако никаких подтверждений такой информации нет. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что ВСУ ведут с войсками РФ позиционные бои в районе Купянска, Сватово и Кременной. Подтверждений относительно изменений линии фронта на данном участке нет.
Купянское направление
Согласно оценке аналитиков, позиционные бои шли северо-восточнее и восточнее Купянска Харьковской области в районе Синьковки, озера Лиман и Петропавловки, а также западнее и юго-западнее Кременной в районе Терного и Серебрянского лесничества.
Также в отчете сказано, что так называемый российский военкор со ссылкой на подписчика из Синьковки сообщил о сдерживании артиллерией и беспилотниками ВСУ продвижения захватчиков в данном районе.
Бахмутский район
Американские эксперты считают, что в районе Бахмута изменений линии фронта также не было. Представители оккупантов сообщали о продвижениях в районе Веселого, Клищиевки и Курдюмовки, но визуальных подтверждений этому нет.
В районе Бахмута идут позиционные бои. Там действуют 98-я и 106-я дивизии ВДВ и Северного флота российских захватчиков.
Война России против Украины
ВСУ продвинулись вблизи Бахмута, отметили в Институте изучения войны. Российские захватчики, в свою очередь, пытаются продвинуться к Богдановке и захватить Часов Яр.
Украинские бойцы продвинулись под Купянском, сообщили аналитики ISW. По их данным, силы обороны Украины достигли продвижения в юго-восточном направлении от города.
Враг начал наступление на новом направлении под Авдеевкой, полагает военный аналитик, соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый. По его словам, теперь вражеские силы пытаются атаковать в направлении Очеретино. Попытки захвата Авдеевки продолжаются.
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