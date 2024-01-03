Враг начал наступление на новом направлении: аналитик оценил ситуацию под Авдеевкой

По словам аналитика, россияне ценой колоссальных потерь в живой силе имели ограниченный успех в ходе наступательных действий на Авдеевском направлении.

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Промзона Авдеевки уже давно находится под контролем врага / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Ситуация под Авдеевкой остается напряженной. Хотя оккупантам не удалось захватить город до Нового года, они продолжают постоянные атаки и даже изменили свое направление наступления, пытаясь продвинуться в сторону Очеретино. Об этом в интервью Фокусу сообщил военный аналитик, соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый.

Эксперт отметил, что противник постоянно проводит разведку обороны ВСУ на разных направлениях вокруг Авдеевки, пытаясь найти слабые места. Если такие места удается обнаружить, враг пытается направить туда многочисленные группы штурмовиков. Особенно активные атаки заметны на направлении вдоль железной дороги севернее Степного в сторону Очеретиного.

"Армия РФ даже пытается использовать технику, хотя сейчас ее быстро уничтожают наши герои, — акцентирует Роман Погорелый. - Также враг активизировался в районе Водяного, где сконцентрировал свои силы и пробует лезть в сторону Тоненького по посадкам, но безрезультатно". видео дня

Эксперт указывает на то, что пока не произошло существенных прорывов армии Российской Федерации под Авдеевкой. Однако российским оккупантам удалось захватить небольшие позиции на этом направлении ценой больших человеческих потерь.

Однако следует учитывать, что промзона Авдеевки уже давно находится под контролем врага, замечает военный аналитик. Несмотря на попытки российской армии сконцентрировать там большие силы, Силам обороны Украины удается сдержать эту активность.

Роман Погорелый подчеркивает, что в зависимости от участка фронта россияне используют как подготовленные подразделения, так и отряды "зэков" для "мясных штурмов". Эти отряды становятся основой для формирования так называемых "копателей", которые немедленно после наступления начинают рыть траншеи и организовывать оборону, но несут большие потери.

"Враг активно использует тактику, когда впереди идут "мясные отряды" изматывая наших бойцов, а уже за ними выступают подготовленные отряды, — отмечает эксперт. - Такую тактику оккупанты используют уже давно и активно еще во времена Бахмута, но тогда это были "вагнеровцы", - резюмировал военный аналитик, соучредитель проекта DeepStateMap Роман Погорелый.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш считает, что события в Авдеевке могут определить дальнейшее развитие войны. Российские оккупанты пытаются окружить город, но несут значительные потери.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что Путин отступает от своих планов по захвату Авдеевки. По словам эксперта, россияне ставят перед собой задачу захватить Авдеевку до 15 марта, когда в России состоятся выборы.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что в ближайшие месяцы на Авдеевском направлении есть перспективы для успешных действий Сил обороны Украины.

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