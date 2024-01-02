Ситуация в Авдеевке изменилась: экс-командир 'Айдара' рассказал о рекордных потерях

По словам эксперта, ситуация на Авдеевском направлении стабилизировалась.

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В ближайшие месяцы на Авдеевском направлении есть хорошие перспективы / Коллаж: Главред, Фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook / zhebrivskyi

Украинские военные осуществляют успешные операции против российских оккупантов в масштабах, подобных событиям в Бахмуте в 2022 году. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он также отметил, что в ближайшие месяцы на Авдеевском направлении есть хорошие перспективы для Сил обороны Украины.

По его словам, на данный момент основным районом обороны в Авдеевке является коксохимический завод, что фактически является такой же естественной крепостью, как и "Азовсталь". На территории завода находятся мощные бетонные конструкции и много этажей под землей. С этой позиции защитники осуществляют операции против оккупантов, которые пытаются полностью захватить промзону Авдеевки.

"Там фактически происходит "Бахмут 2.0" примерно с таким же соотношением потерь между нашей стороной и той стороной", – отметил Дикий. видео дня

Экс-командир роты батальона "Айдар" отметил, что во время штурмовых действий противника на этом направлении, первыми в бой вступают подразделения "Штурм-Z", за которыми следуют регулярные российские воинские части. Все они несут большие потери. Евгений Дикий добавляет, что в длительной войне успех определяется масштабом нанесенных потерь противнику, в этом контексте Украина выигрывает.

"Не так даже важно, навсегда ли мы удержим Авдеевку, но нам сейчас очень выгодно подольше ее держать, пока там происходит перемалывание их живой силы в индустриальных масштабах", – подчеркнул Дикий.

Он резюмирую, что главная задача Сил обороны Украины на этом направлении - это удержать трассу через Орловку. Раньше там можно было остаться на месяцы, методично уничтожая противника. Сейчас дорогу простреливают, но защитники все еще могут ею пользоваться.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные отметились успешными действиями в районе Авдеевки Донецкой области. Силам обороны удалось захватить позиции противника и захватить военнопленных.

Российская армия увеличила обстрелы города Авдеевка в Донецкой области. Об этом информирует глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

По оценке полковника Тармо Кундла, который является начальником оперативного отдела Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии, Россия усиливает свою активность в позиционной войне в Украине и может захватить несколько небольших населенных пунктов. Однако это не позволит российским войскам получить стратегическое преимущество.

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