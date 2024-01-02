Чудом спасла ребенка: советница главы облсовета Харькова попала под обстрел

Наталья Попова получила ранения во время российской атаки на Харьков.

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Советница главы облсовета Харькова попала под обстрел / коллаж: Главред, фото: ФБ Натальи Поповой

2 января российская армия нанесла ракетные удары по столице Украины и Харькову. Волонтер и советница главы обласовета Харькова получила осколковые ранения после "прилета" в одном из районов города. Об этом сообщила сама Наталья Попова.

Девушка опубликовала пост на своей странице Facebook о том, что она с ребенком чудом остались живы после обстрела, однако у них не осталось ничего, в том числе волонтерского автомобиля.

"Волонтерского буса, который пережил всё, также больше нет. 30 метров до воронки", - написала Наталья.

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Немного позже она также поблагодарила службу экстренной медицинской помощи на мгновенное реагирование, ГСЧС за то, что вынесли ребенка из разгромленной квартиры, и сообщила, что её спасло только правило двух стен.

"В который раз напоминаю:"правило двух стен - спасает жизнь"! Я бежала к малому в ванну, возле дверей догнала взрывная волна, поэтому возле правого уха, на шее, руке, правой ноге, повсюду вошли или порезали стекла. Малого успела закинуть в ванну после первого взрыва в городе, под одеяло, сверху было много стекла, но малый не пострадал. Не игнорируйте тревогу!",- рассказала Попова.

Экстренная медицинская помощь / Facebook Натальи Поповой

Атака на Украину

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В Воздушных силах сообщили о том, что оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

Также, громко было и в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под массированным ракетным ударом. По его словам, очень опасно было находиться вне укрытия.

Позже Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что это была самая масштабная атака в истории мира с применением гиперзвукового оружия.

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