Ситуация изменилась кардинально: Барабаш рассказал о боях за Авдеевку

Глава Авдеевской МВА отметил, что только за последние несколько суток россияне увеличили интенсивность нанесения ударов по городу.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-izmenilas-kardinalno-barabash-rasskazal-o-boyah-za-avdeevku-10528211.html Ссылка скопирована

Россияне увеличили количество ударов по Авдеевке / коллаж: Главред, фото: Фото: Instagram libkos, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российская армия усилила обстрелы города Авдеевка в Донецкой области. В результате атаки, произошедшей 26 декабря, один человек погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщил Виталий Барабаш, глава городской военной администрации Авдеевки, в эфире телемарафона.

По его словам, каждый день город все больше разрушается. Оккупационная армия, отмечает Барабаш, увеличила количество обстрелов как по самому городу, так и по позициям вокруг него.

"Если еще неделю назад мы фиксировали в среднем 30 обстрелов в течение суток на территории общины, то последние несколько дней – 40 и более. Понимаем, что враг не может реализовать свои планы по окружению и взятию города, пытается это компенсировать плотностью обстрелов", – подчеркнул руководитель МВА. видео дня

Сейчас в Авдеевке более 1200 человек остаются под обстрелами. Сегодня в результате обстрелов погиб мужчина 1966 года рождения, а его жена получила ранения.

"Враг штурмует круглосуточно. Палят круглосуточно. Тише и легче не становится", – подчеркивает Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как ранее сообщал Главред, Виталий Барабаш, руководитель местной военной администрации, считает, что битва за Авдеевку может оказаться решающей в ходе войны.

Он также ранее заявлял, что Российская Федерация несет большие потери во время боев под Авдеевкой. Обстановка остается напряженной, поскольку россияне продолжают обстреливать город.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что Путин пересматривает свои планы по захвату Авдеевки. По его словам, россияне ставят перед собой задачу захватить город до 15 марта, когда в России состоятся президентские выборы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.