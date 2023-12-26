"Я недоволен": Залужный жестко раскритиковал работу ТЦК

Валерий Залужный недоволен работой сотрудников ТЦК и СП. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
Он добавил, что именно из-за недостаточной эффективности ТЦК появилась необходимость в новом законопроекте о мобилизации.
"Работой ТЦК я недоволен. Если бы я был доволен, мы бы сейчас не обсуждали это", — сказал Залужный.видео дня
Генерал отметил, что сотрудники ТЦК должны обладать определенным комплексом навыков и знаний, чтобы выполнять свои обязанности эффективно. Также есть возможность принимать в ряды военкоматов новый личный состав.
"Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей — скажем так, работа идет дальше", – сказал Залужный.
Мобилизация в Украине
Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от" Слуги народа " Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.
Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.
ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить на три категории, кого могут призвать в войска во время мобилизации.
Другие новости:
- Удары по территории Украины на Новый год: в ВСУ предупредили об угрозе
- ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота РФ - Минобороны Британии
- Путин планирует напасть на НАТО и надеется на Трампа – Сотник