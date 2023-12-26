"Я недоволен": Залужный жестко раскритиковал работу ТЦК

Залужный заявил, что необходимость в новом законопроекте появилась из-за неэффективной работы сотрудников ТЦК.

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Залужный недоволен работой ТЦК / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Валерий Залужный недоволен работой сотрудников ТЦК и СП. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Он добавил, что именно из-за недостаточной эффективности ТЦК появилась необходимость в новом законопроекте о мобилизации.

"Работой ТЦК я недоволен. Если бы я был доволен, мы бы сейчас не обсуждали это", — сказал Залужный. видео дня

Генерал отметил, что сотрудники ТЦК должны обладать определенным комплексом навыков и знаний, чтобы выполнять свои обязанности эффективно. Также есть возможность принимать в ряды военкоматов новый личный состав.

"Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей — скажем так, работа идет дальше", – сказал Залужный.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Депутат от" Слуги народа " Давид Арахамия подчеркнул, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на комитете.

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. Горбач рассказал, что в ВСУ планируют расширить на три категории, кого могут призвать в войска во время мобилизации.

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