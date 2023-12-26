Пятая каденция Путина должна стать последней: публицист сделал прогноз РФ в 2024

Ждать восстаний в России в следующем году не стоит, высказался Сотник.

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В России начнется полная зачистка инфополя с новым "приходом" Путина / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

С новым "избранием" Путина в России обрушится экономика и начнется полная зачистка информационного поля, включительно с закрытием YouTube и Google, рассказал в интервью Главреду журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"После этого режим возьмет жесткий курс на единоначалие. И под знаменем этого плешивого единоначальника погонят всех вперед - к схватке, последней схватке за суверенитет своей пещеры. Ведь они же говорят, мол, мы отстаиваем свой суверенитет. А что касается Украины, то каждый из них, как Шерхан, будет рычать и говорить: это моя добыча. Все это будет весь 2024 год", - считает Сотник.

По мнению журналиста, пятая каденция Путина станет для него последней.

"В целом, я думаю, что пятая каденция Путина, вероятно, станет последней. Потому что у пещеры осталось не так много времени для дальнейшего существования. Серьезных друзей у Путина фактически не осталось", - уверяет Сотник.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Режиму Путина в настоящее время уже ничего не угрожает, уверен журналист.

"У них (россиян) же якобы нет войны, а есть так называемая "СВО". Но живут по законам военного времени, и коммунизм у них тоже будет военным. Те же жены мобилизованных немножечко потерпят, однако потом это все прекратят. Там же широкое поле деятельности для прокуратуры. Был бы человек, а статья найдется. Не стоит ждать каких-либо восстаний, их не будет", - отметил Сотник.

Однако Запад должен думать, как уничтожить самого Путина.

"Так вот, этого главаря нужно уничтожить, и я объясню почему. Когда банда обезглавлена, с ней начинают происходить разные вещи. Первая – наверху появляется грызня за то, кто теперь главный. В середине идут колебания по поводу того, что делать: к кому-то перебежать или самому что-нибудь сделать у себя в региончике. Может, самому создать ЧВК, чтобы удержать власть, а потом потихонечку, вместе с региончиком да отползти. А на самом низу и вовсе творится хаос: куда бежать, что делать? Кому присягать? За что и за кого воюем? И вот такая картина может возникнуть, еще и в условиях войны", - объяснил он.

После ликвидации главаря открывается окно возможностей, которым можно пользоваться, добавил Сотник.

"Я не буду задавать вопрос, почему мой совет до сих пор не приняли к сведению. Но повторно обращаюсь к Западу - сделайте это. Лучше один фильм про Джеймса Бонда не снимите, а сделайте. И тогда все поверят, что у вас есть Джеймсы Бонды", - подчеркнул Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Перспективы победы Путина

Накануне бывший заместитель руководителя ЦРУ Джек Девайн заявил, что в результате госпереворота в РФ диктатор Владимир Путин будет отстранен от власти. Он назвал это "черным лебедем".

Помимо непредсказуемости Путина Запад побаивается и его намерений пойти войной против стран НАТО в случае победы в Украине.

С начала полномасштабного вторжения Россия держит под контролем около 1/5 территории Украины. Примерно 1000-км линия фронта в этом году почти не сдвинулась с места, писал NYT. Потому Путин "в состоянии ожидания".

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