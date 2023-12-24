Переворот или самоубийство: экс-замшефа ЦРУ спрогнозировал ликвидацию Путина

Владимир Путин может не дожить до следующего дня рождения, не исключает Джек Девайн.

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Джек Дейван спрогнозировал ликвидацию Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, censor.net

В результате госпереворота в РФ диктатор Владимир Путин будет отстранен от власти, заявил бывший заместитель руководителя ЦРУ Джек Девайн.

Это может произойти из-за того, что развязанная Кремлем война с Украиной зашла в тупик, пишет The Sun.

"Это будет сюрприз. Всегда есть то, что мы называем "черным лебедем", который появляется неоткуда. Путин может исчезнуть завтра, и я не удивлюсь, если какой-то элемент в правительстве решит, что он собирается принять исполнительные меры", — не исключил эксперт.

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При этом он также спрогнозировал, каким образом Путина могут отстранить от власти в РФ.

"Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы можем назвать дворцовым переворотом", - не исключил собеседник.

Он также предполагает, что Путин может не дожить до следующего дня рождения, поскольку он скорее покончит с собой, чем столкнется с унижением, связанным с переворотом в России.

Бывший глава ЦРУ предупредил, что Путин становится все более непредсказуемым и опасным, при этом его популярность будет продолжать падать, поскольку война будет продолжаться.

"Чем больше потерь и чем больше насилия видно российским гражданам, тем меньше людей (россиян - ред.) хотят участвовать в войне. Ему будет трудно вербовать, но это все-таки Россия. Он найдет способы, как подойти, переманить… но война станет все менее популярной", — добавил Девайн.

Ранее в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

Как известно, недавно Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

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