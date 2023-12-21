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Украина к концу 2023 года разочарована Западом, Путин выжидает – AP

Андрей Ганчук
21 декабря 2023, 17:34
Развязанная Россией против Украины война продолжается, а западный мир не предоставил Киеву достаточного количества вооружений для изменения ситуации.
Путин, ВСУ
Путин ждет, что Запад якобы прекратит военную поддержку Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 115-я ОБрТрО, скриншот YouTube

Украина завершает 2023 года в состоянии разочарования в связи с нехваткой военной помощи со стороны Запада, которая нужна для отражения полномасштабной агрессии России. Глава Кремля Владимир Путин ждет, что западный мир устанет от этой войны и переключится на ситуацию на Ближнем Востоке и угрозе Тайваню со стороны Китая. Об этом заявил аналитик Associated Press Барри Хэттон.

В материале AP он написал о том, что Украина заканчивает текущий год в состоянии безысходности, поскольку война продолжается, а помощи от союзников не хватает.

Ожидания, которые были в начале года, закончились "разочарованием на поле боя, все более мрачным настроением среди войск и тревогой относительно будущего западной помощи военным усилиям Украины".

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"Между ними было кратковременное восстание в России, обрушение дамбы в Украине и пролитие большой крови с обеих сторон конфликта. Через двадцать два месяца с момента вторжения Россия держит под контролем около одной пятой территории Украины, а примерно 1000-километровая линия фронта в этом году почти не сдвинулась с места", - сказал аналитик.

Эксперт акцентировал внимание на том, что в странах Запада, которые поддерживают Украину против "значительно большего противника", дискуссии о помощи Киеву становятся все более напряженными. Глава Кремля Владимир Путин, в свою очередь, ждет усталости западного мира от войны и переключения его внимания на другие геополитические вызовы.

"Он делает ставку на то, что поддержка Запада постепенно упадет, раздробленная политическими разногласиями, разъеденная усталостью от войны и отвлечется на другие вызовы, такие как угроза Китая Тайваню и война на Ближнем Востоке", - считает Хэттон.

Перспективы могут измениться в пользу Путина

По словам аналитика, ситуация на международной арене в следующем году может резко измениться в пользу Путина. Некоторые кандидаты-республиканцы на пост президента стремятся прекратить военную поддержку Украины.

Киев разочарован ситуацией

"В конце года Зеленский одержал дипломатическую победу, когда Европейский Союз предоставил Украине ускоренные переговоры о вступлении в блок. Но даже этот триумф был смягчен осознанием того, что процесс может длиться годами, как и получение членства в НАТО. И отказ ЕС в предоставлении 50 миллиардов евро помощи, чтобы помочь сохранить пострадавшую украинскую экономику, разочаровал Киев", - подчеркнул Барри Хэттон.

Война России против Украины

Конгресс США так и не проголосовал за законопроект, в рамках которого Штаты должны были выделить более 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи Украине. Голосование ожидается в январе 2024 года.

Журналисты AP считают, что у армии Украины есть "план" на зиму. Силы обороны меняют тактику. Они сосредоточатся на сохранении жизней защитников и нанесении российским оккупационным войскам максимального урона.

У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях. Оккупанты пытаются продвинуться в районе Авдеевки и Купянска и намерены наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

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Владимир Путин военная помощь война России и Украины
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