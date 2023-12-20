У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях – AP

Силы обороны Украины мотивированы защищать свою землю, но им нужно восстановиться после длительного контрнаступления, считает военный аналитик Майкл Кофман.

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Путин "надеется" вынудить Киев пойти на уступки Москве - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия наращивает возможности своих войск для ведения войны против Украины зимой. Захватчики пытаются перехватить инициативу в районе Авдеевки и Купянска и нанести значительные удары по критической инфраструктуре. Директор Кремля Владимир Путин "надеется", что постоянное давление на Украину и геополитическая ситуация на Западе якобы вынудят Киев пойти на "уступки".

В материале AP речь идет о том, что Россия наращивает свои возможности для нового этапа войны зимой. Ее оккупанты могут попытаться расширить свое продвижение в районе Авдеевки Донецкой и Купянска Харьковской области. Также враг намерен наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

Как пишут журналисты, Путин "надеется", что постоянное военное давление, политические изменения на Западе и глобальное внимание к войне Израиля с ХАМАС якобы вынудят Киев пойти на уступки Москве.

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"Украинские силы, хотя и мотивированы, но истощены"

Военный эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман отметил, что войска РФ пытаются перехватить инициативу на поле боя в последние два месяца.

Он акцентировал внимание на том, что силам обороны Украины нужно восстановить свою боеспособность после изнурительного контрнаступления.

"Украинские силы, хотя и мотивированы, но истощены… Они потеряли много боевых единиц. Они потеряли много боеспособных войск", - подчеркнул Кофман.

Война России против Украины

У армии Украины есть "план" на зиму, считают журналисты AP. Согласно описанным в статье предположениям, ВСУ меняют тактику и сосредоточатся на сохранении жизней защитников и нанесении максимального урона российским оккупантам.

Войска РФ враг несут огромные потери, но у захватчиков большие ресурсы, сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, у вражеских сил есть резервы, чтобы продолжать наступательные действия.

Украина готовит наступление по "плану Залужного", предположили журналисты Welt. В частности, возможно контрнаступление, которое Залужный планировал на лето. На Западе зарезервировано для Киева большое количество военной техники.

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