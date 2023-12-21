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Помощь Украине на 61 млрд долларов: в Конгрессе сделали прогноз о принятии решения

Андрей Ганчук
21 декабря 2023, 13:10
Существует план Б, который начнет работать в том случае, если Конгресс не утвердит финансирование военной помощи Украине, сказал конгрессмен Майк Квигли.

Конгресс США, Украина
Помощь Украине в Конгрессе должны проголосовать в январе - конгрессмен / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Конгресс США уже в январе 2024 года должен утвердить законопроект, в рамках которого должны быть выделены средства на финансирование военной помощи Украине. Если вопрос не решится, включатся другие механизмы, в рамках которых начнется поиск механизмов поддержки Киева. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Майкл Квигли.

В интервью Голос Америки он рассказал о том, что законопроект, которым предусмотрена поддержка Украине, должен быть проголосован в январе. Иначе придется искать "процедурные моменты" для решения вопросов относительно помощи Киеву.

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Парламентарий надеется, что в Палате представителей не будут сомневаться в необходимости поддержки Украины.

"Наше решение о помощи Киеву дает сигнал как врагам, так и друзьям по НАТО. И я очень обеспокоен, что если мы затянем с помощью Украине, многие наши союзники сделают то же самое", - отметил Квигли.

Также он добавил, что если Конгресс законопроект не проголосует, придется искать другие методы.

"В частности, попытаться "освободить" законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть законопроекты "о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе. Я бы настаивал на других мероприятиях, которые обеспечили бы определенную сумму на три-четыре месяца. Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", - подчеркнул Майкл Квигли.

Военная помощь Украине от США

США не предадут Украину, все договоренности будут выполнены, считает президент Владимир Зеленский. При этом глава государства убежден, что ЕС передаст Киеву 50 миллиардов евро. Нужно лишь время.

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США, скорее всего, затянется до января, сказал Reuters высокопоставленный американский чиновник. В рядах Демократической партии предполагают, что законопроект будет утвержден после возвращения американских законодателей с каникул.

Украину ждет тяжелая зима, считает представитель Госдепа Мэттью Миллер. По словам чиновника, Белый дом поддерживает Киев, но дальнейшие решения о военной помощи зависят от позиции Конгресса США.

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