Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – Сотник

Россия вынашивает планы по вторжению в страны Балтии, Польшу и Финляндию, оккупантам нужна не только Украина, полагает журналист Александр Сотник.

https://glavred.info/article/putin-hochet-zahvatit-ukrainu-i-napast-na-nato-ego-rezhim-ruhnet-do-2030-goda-sotnik-10527566.html Ссылка скопирована

Бунты Путину не грозят, но его режим не продержится и 6 лет – Сотник / Главред

Россия продолжает вести развязанную против Украины полномасштабную агрессивную войну. Враг укрепил сотрудничество с другими странами-изгоями, перевел экономику на военные рельсы и пытается перехватить инициативу на поле боя. К концу года глава Кремля Владимир Путин подчеркнул оккупационные планы Москвы и намерения вести войну на истощение. Украина тем временем укрепляется и ожидает усиления военной помощи со стороны Запада, чтобы в 2024 году сдерживать российские войска и проводить контрнаступательные операции.

В интервью Главреду журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник рассказал о планах РФ против Украины на 2024 год, объяснил, что будет в России после очередных выборов Путина, а также сделал прогноз о падении режима Путина и военном вторжении российских оккупантов в страны НАТО.

В конце года мы видим, что Россия по-прежнему способна вести войну против Украины, а режим удерживает ситуацию в стране. Как вы считаете, какие цели ставит перед собой Кремль на 2024 год?

Моя аналитика, которая базируется на информации из новостной ленты и других сведениях, показывает, что Кремль будет удерживать власть и в дальнейшем. Вот недавно состоялась коллегия Минобороны, где присутствовал Путин. Риторика и настрой этих рож показали, что они собрались воевать до конца. Их главная задача – завоевать, забрать и подчинить себе Украину, а после этого готовиться к схватке с НАТО. Они не собираются останавливаться и пойдут дальше. Это же братва.

Весь 2024 год для Кремля будет периодом удержания того, что завоевано, и попыток завоевать еще больше. Как говорит Путин: потихонечку, кишки на кулак наматываем дальше. Выяснилось, что это действенная стратегия, к которой Запад оказался не готов – все растерялись. Россия взяла курс на стратегию войны вдолгую, на изматывание. Причем это "наматывание кишок" не только украинцев, но и кошельков и терпения тех же европейцев с американцами.

Множество факторов сыграли свою роль, и в результате мы видим то, что происходит. Путин и его кодло 2023 год выдержали. В следующем году для них главное – продержаться экономически. Для войны мяса у них много – если что, его и призовут. Оно безмолвно и безропотно пойдет на смерть. Весь 2024 год они будут пытаться держать свою путиномику, которая уже сыплется, но пока еще держится.

Почему так долго удается продержаться? Потому что работают схемы. Санкции и рестрикции не достигают нужного эффекта, поскольку опыт схематозников и мошенников позволяет им посредством хитросделанных схем уходить от болезненных ударов. И здесь Путину удалось получить очень хорошую фору в виде усиления сотрудничества с постсоветскими схематозниками – с Казахстаном и другими странами. Подобные меры позволяют удерживать ситуацию.

В 2024 году они будут пытаться держаться и дальше, параллельно удерживая то, что завоевали, и стараться своей болотной жижей растекаться по Украине и ждать Трампа. А Трамп для Путина – это просто спасение.

Смотрите видео, в котором Александр Сотник сделал прогноз о войне России с НАТО:

Россия стремится захватить всю Украину или только восточные регионы?

А вот на этот вопрос конкретно ответил Путин, который сказал примерно следующее: там Польша спит и видит, как бы оторвать свои земли от Украины. А остальное – это наша добыча.

Здесь я просто использовал риторику Кремля. Они сами обо всем говорят открыто, не нужно даже заглядывать в секретные документы. Болтают об этом как в самом Кремле, так и за его пределами.

У России все-таки хватит ресурсов, чтобы вести длительную войну?

Здесь вопрос в том, о каких ресурсах говорить. Если в России кончится жратва, они просто перейдут на подножный корм. Там уже готовят население к тому, что надо будет питаться мхом и ягелем, а выкарабкиваться придется самим. Им говорят так: Родина – прежде всего. Вот эта родина-маньячка, которую россиянам нужно спасать, воевать и отстаивать ее интересы, рискуя собственной жизнью. А дальше скажут: ничего страшного, перейдете на трехразовое питание – понедельник, среда и пятница. Все будет нормально у вас, не сдохнете. Вон, как на фронте корячатся – вот там помирают за Родину, а вы здесь что? Ишь, разнылись, на фронт захотели?

Кроме того, сейчас у Путина и его кодлы появилось очень много рычагов воздействия и устрашения. К примеру, приняли уголовную статью за русофобию. Теперь к любому, даже самому лояльному гражданину могут подойти и заявить: "Ты что-что сказал? Так ты что, русофоб? У меня все записано. А ну-ка, пройдем, товарищ". И все. Еще один рычаг – угроза отправки на фронт, подыхать, на прожарке. И такие угрозы сработают всегда. ГУЛАГ сейчас там расцветает.

Мы уже наблюдаем, как в России идет откат к военному коммунизму. Заметны первые, но очень явные и яркие признаки того, что Путин и его братва привели пещеру именно к военному коммунизму. Возможно, уже в 2024 году мы увидим признаки и натурального обмена – водку на яйца, селедку или другие продукты. Ведь исчезновение яиц – только первая ласточка. Забросают сейчас, например, яйцами Эрдогана или другими, но проблема будет решена лишь временно. А потом исчезнет что-нибудь еще. И это только начало парада дефицита продовольствия, дальше это будет происходить неизбежно.

Вот сейчас Путин погрузил братву в рай последнего хапка. Западный бизнес ушел, а Путин фактически все это дело отжал и отдал своей братве. Зарезали эту корову – жрут, очень довольны и носят путло на руках с криками "Ах, какой гений, какой хапок, просто с конца СССР такого хапка не было". Хорошо, зарезали они корову и сейчас сожрут это мясо. А дальше – что? Начнется вещь на букву Г – голод. Будет безкормица, дефицит. Они украли предприятия и оборудование, с которыми надо работать. Оборудование нужно обслуживать – менять запчасти, которые уже нигде не найти. Надо устанавливать программное обеспечение, которое тоже негде взять. И вот станет все у них враскоряку уже спустя полгода.

А дальше уже ничего не будет, но они об этом и не думают. Потому что бандиты – это вообще не про мозги. Они про убийство и грабеж. Чем и занимаются. Украина им нужна, как кормовая база, чтобы отжать и превратить в такое же болото. В тот же сортир, в котором они сейчас благоухают, ведь они даже свою пещеру не смогли благоустроить. Ушел Запад – придет Китай, но не в качестве партнера, а как экспансионист. Последствия будут уже очень скоро. А пока что у Путина есть запас прочности и, что самое главное, запас дурного мяса.

В марте состоятся "выборы" Путина. Что изменится после них? Режим окончательно закрутит гайки и объявит уже всеобщую мобилизацию, или есть надежда на "черный лебедь"?

Переучреждение крысы Путина идет полным ходом. Путин уже успел побывать в Центризбиркоме, где перед ним распахнула двери Эллочка Памфилова, которую я называю Порнофильмова. Не люблю, когда фамилии перевирают, но здесь это точно про нее. То, что она делает – это жесткое порно. И вот она выбежала и встретила Путина чуть ли не с цветами. Облизанная крыска туда пришла и, загордившись, смотрела и наслаждалась: ах, какой фарс, как же прекрасно. Вот забава каждый день – натяни путло на пень. На таких пеньках они и будут голосовать. Устроят вот это пенькосоёвище и его переучредят.

До марта в России попытаются удержать цены, хотя доллар уже выше 90 рублей, а один евро скоро будет стоить 100. Всей Набиуллиной, тем, кто держит остатки схематомики-путиномики, будет сложно это сделать. Но как только пенек родит крысу – все, будет очень жесткое обрушение курса рубля. Да, не сразу, но уже в апреле.

Дальше, думаю, произойдет полная зачистка информационного поля – закроют русские YouTube и Google (офис Google в России уже номинально банкрот, сейчас он находится в Дубае вместе с избой-майорней). Все "вражеские" платформы будут закрыты.

После этого режим возьмет жесткий курс на единоначалие. Скажут: Бог у нас один – Путин, а Путин это Сталин сегодня. Путин – собирательный образ всех царей, императоров: лысых, усатых, шерстяных, плешивых. В общем, такой вот он, всеобъемлющий государь. И под знаменем этого плешивого единоначальника погонят всех вперед – к схватке, последней схватке за суверенитет своей пещеры. Ведь они же говорят, мол, мы отстаиваем свой суверенитет. Вот и дадут последний бой этим западным гей-трансгендерам, о которых так стонут. А что касается Украины, то каждый из них, как Шерхан, будет рычать и говорить: это моя добыча. Все это будет весь 2024 год. Как только Путина изберут, сразу произойдет ужесточение риторики.

Именно так я вижу развитие всей ситуации. Да, я могу ошибаться. В прошлом году я много ошибался, но мои предположения были обоснованы, и вся информационная картинка указывала на то, чего в итоге не произошло. Отчасти я очень сильно завысил ожидания и от контрнаступления ВСУ. Завышенные ожидания, наверное, в определенной степени и моя вина, как аналитика. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

В целом, я думаю, что пятая каденция Путина, вероятно, станет последней. Потому что у пещеры осталось не так много времени для дальнейшего существования. Серьезных друзей у Путина фактически не осталось: Китай – не партнер, а экспансионист. Ким Чен Ын и аятоллы – тоже вряд ли ему союзники.

К тому же современная Россия – это не СССР. Советский Союз продержался так долго, потому что было производство и рынок сбыта. Пускай производство было плохим и неконкурентоспособным, но оно все-таки было. Помимо РСФСР в процессе участвовали еще Украина и другие республики. Рынком сбыта были страны Восточной Европы, продукция продвигалась, в том числе, и по линии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Как раз по линии СЭВ можно было сбывать неконкурентоспособные товары.

А теперь такого производства нет. Честно говоря, и качество тех советских людей и вот этих россиян – небо и земля. Россияне – это вырожденцы: постсоветские деграданты, которые полностью во власти криминала. У них сформировалось криминальное сознание. Чуть что, у них сразу начинаются какие-то криминально-анальные темы. На большее они не способны. Россияне не могут проводить научные исследования, нет медицины и образования. И те театрики, которые там у них ставит муж Собчак, Костя Богомолов, это же культурой назвать нельзя. А кто там у них возглавляет Союз театральных деятелей? Фашист Машков. Все, приплыли, остался только один фашизм. В такой обстановке у Путина и его банды времени осталось немного.

У Путина и его режима осталось шесть лет?

Я думаю, у них даже шести лет нет.

Следующая президентская каденция Путина должна закончиться в 2030 году.

Следующая каденция Путина, которая закончится в 2030 году, будет последней, потому что он нацеливается уже на войну с НАТО. Одной Украиной Путин не удовлетворится. Теперь у него в планах страны Балтии, Польша и Финляндия, в сторону которой он уже рычал на той же коллегии Минобороны. Все эти существа – они не про достойную жизнь или создание чего-либо. Они невероятно ленивы, злобны и завистливы. А если ты завидуешь, то хочешь и должен отомстить. Поэтому они будут мстить.

Хочу напомнить всем людям, которые говорят, что такие действия Кремля нерациональны. Ребята, не ищите рацио в этом сумасшедшем доме – они давно сошли с ума. Это история про жгучую месть, которая выжигает изнутри, под задницей пылает. Когда хочется вскочить и расколошматить все вокруг себя. Сегодня пещера процветает именно в такой атмосфере. Они идут к своему финалу – последнему и решающему махачу. И уже не только против Украины, но и с теми, кто ее поддерживал и поддерживает.

Еще в феврале 2018 года я говорил, что весь следующий срок Путин будет балансировать на грани (полномасштабной, - ред.) войны с Украиной, размахивать ядерными ракетами и, возможно, свалится в эту войну. Я видел большую опасность такого сценария. Конечно, мне тогда никто не верил. И когда сейчас я обращаюсь к Западу, то всегда говорю: ребята, выберите одно из двух. Если вы решили поддерживать Украину, тогда вы обязаны отдать им все, что у вас есть. Не говорите о "дикой коррупции", поскольку коррупция – это атавизм "совка", от которого она и досталась. Вы должны отдать Украине все оружие, а желательно еще и открыть второй фронт. И замочить это путло вместе с этим "великим русским народом". Какой же это народ? Это сброд криминальный, зона, ГУЛАГ.

Вы к этому не готовы? Тогда уберите руки и готовьтесь к большой войне. И честно признайтесь: да, мы испугались и сдали Украину, устали от нее и от всего, что происходит. Но не делайте хорошую мину при плохой игре. Спасение украинцев, которых мало, зависит не только от них, но и от вас. В обществе Украины есть разные люди, среди которых те, кто героически борются на фронте, жизни свои отдают. Это лучшая часть нации, преклоняюсь перед ними.

Каким вы видите сценарий войны России и НАТО? У Альянса есть 5-я статья, однако как она на самом деле работает, не знает никто. И здесь возникает вопрос, на что в такой ситуации рассчитывает Запад, когда затягивает помощь Украине. Все понимают, какие могут быть риски.

Запад, наверное, все это тоже понимает. Лучше всех понимает Путин, поскольку строит свои планы против НАТО. Кстати, на коллегии Минобороны Путин обмолвился о 5-й статье, когда разводил демагогию о том, что его, дескать, в очередной раз надули партнеры, как жабу через соломинку. Путин не думает о том, как он будет воевать против Альянса, и считает, что Запад отступит, чтобы не связываться.

Мне, например, время от времени приходят письма с угрозами. Пишут что-то вроде такого: "Ты что себе думаешь, мы и до Братиславы дойдем. Ты же там окопался!" И я верю, что они хотят это сделать. Действительно хотят.

А каким образом войска России могут пойти на НАТО?

Я не знаю. Думаю, они и сами не знают. Наверное, считают, что рванут всей своей массой, и эта болотная трясина, жижа, пойдет на Европу, после чего все, мол, разбегутся. И побежит Европа. Куда побежит – Бог его знает.

Могу сказать только одно, без всякого пафоса: если, не дай Бог, кто-нибудь из этих русских головорезов вторгнется в Европу, я обращусь в определенные органы с просьбой дать мне возможность пострелять этих упырей. Конечно, я не молодой человек, но без дела уж точно сидеть не буду. Потому что очень даже верю, что эти безумцы могут замахнуться и на страны НАТО. У них есть последний аргумент, которым они размахивали всю предыдущую путинскую шестилетку и будут размахивать сейчас. Путин просто будет держать лапу на кнопке и говорить: вот завтрашний день – последний. Все будет завтра, вы увидите "грибной сезон". А уже к вечеру скажет: "Ха, пошутил-пошутил, обманули дурачка… Это будет завтра".

А кто будет способен долго выдержать такое напряжение? США, Европа? Мы еще не знаем, кто через год в Штатах придет к власти. Путин очень надеется на эту рыжую паклю. Причем Трамп не скрывает своих намерений – он говорит: я приду к власти, и мы выйдем из НАТО, больше не будем платить в Альянс ни цента. А ведь Штаты на данный момент наполняют бюджет НАТО на 70%. И что тогда будет? Как себе это представляет Путин? Как-то, наверное, представляет.

Путин наверняка увидит окно возможностей.

Это даже не просто окно, а раздольная широкая степь, на которой можно свистеть любому соловью-разбойнику.

Поэтому я бы не расслаблялся. 2023 год был ужасным, но, боюсь, 2024-й будет еще хуже.

Получается, режиму Путина ничего не угрожает? Могут ли возникнуть, например, солдатские бунты?

Нет. У них же якобы нет войны, а есть так называемая СВО. Но живут по законам военного времени, и коммунизм у них тоже будет военным. Тех же жен мобиков немножечко потерпят, однако потом это все прекратят. Тихонечко заткнут каждую, чтобы никто не вякал. Там же широкое поле деятельности для прокуратуры. Был бы человек, а статья найдется.

Не стоит ждать каких-либо восстаний, их не будет. И на Западе должны понимать, что Россия – это не страна, а банда. Там живут по законам банды и с психологией банды. Есть главарь – намоленный Путин, лучшая какашка системы. Множество десятилетий не было такого главаря. В свое время они готовы были молиться на Андропова, говорили, что это такой хороший человек пришел к власти после Брежнева. Но он кони двинул. И снова все время не везло – Горбачев, Ельцин. А тут Путин – ох, как же хорошо.

И вот они слепили Путина из того, что было и в избытке. И получился самый лучший их главарь. Так вот, этого главаря нужно уничтожить, и я объясню почему. Когда банда обезглавлена, с ней начинают происходить разные вещи. Первая – наверху появляется грызня за то, кто теперь главный. В середине идут колебания по поводу того, что делать: к кому-то перебежать или самому что-нибудь сделать у себя в региончике. Может, самому создать чевекашечку, чтобы удержать власть, а потом потихонечку, вместе с региончиком да отползти. А на самом низу и вовсе творится хаос: куда бежать, что делать? Кому присягать? За что и за кого воюем? И вот такая картина может возникнуть, еще и в условиях войны.

После ликвидации главаря открывается окно возможностей, которым можно пользоваться. Я не буду задавать вопрос, почему мой совет до сих пор не приняли к сведению. Но повторно обращаюсь к Западу – сделайте это. Лучше один фильм про Джеймса Бонда не снимите, а сделайте. И тогда все поверят, что у вас есть Джеймсы Бонды.

Может ли произойти дестабилизация ситуации в России после 2030 года? Преемника Путина мы не видим, и, судя по всему, пока его вообще нет.

Путин будет пожизненным, поэтому он не собирается готовить себе преемников. Если он будет 100 лет жить, столько же будет и править. Путин не живет в парадигме преемника – на эту роль до сих пор никого нет, потому что Путин не позволял появляться такой фигуре. Преемники готовы были появиться, но он их всех убрал.

В Кремле сейчас идет подковерная возня двух бригад (башен). Первая – Кириенко с Ковальчуками, а вторая – это Патрушев с Бортниковым. Вот они противостоят друг другу. ФСБ крайне недовольна активностью Кириенко и, к слову, тем же сериалом Слово пацана, который был заказан администрацией президента в лице Кириенко и проплачен Ковальчуком. Сам сериал снял Бондарчук – исключительно сервильный прокремлевский ублюдок, который без денег и пальцем не пошевелит. Хотя в этом искюйстве пещерном все такие остались.

Поэтому, если пещера просуществует до 2030 года, Путин останется у власти. Пока Путин жив, он не уйдет. А жить он хочет долго. Неспроста его дочь занимается вопросами генетики, связанными с продлением жизни и омоложением. Все потому, что крыса хочет жить и править вечно. Путин не просто так сказал: а зачем нам планета земля, если на ней нет России? Если на ней нет моей банды, которой я правлю. Вот тогда все – в пух и прах расколотим эту планету.

Впрочем, я думаю, что, с точки зрения экономики, пещера долго не протянет. Деградация страшная. Все, что остается Путину, так это и дальше накачивать агрессивную милитаристскую риторику. Он будет все больше угрожать Западу и однажды осуществит вторжение. Как это будет происходить, даже не представляю. Потому что для меня и сейчас это кажется каким-то сумасшествием. Но однажды это просто случится – буднично, и станет частью новостной ленты. А дальше – посмотрим, как это все будет происходить и развиваться. Остается открытым вопрос о том, надолго ли хватит России, когда Путин нажмет на кнопку, каким будет ответ и в каких масштабах.

Можно ли сейчас сделать прогноз о том, когда все-таки закончится война России против Украины?

Я уже не хочу прогнозировать. Прогнозы – неблагодарная вещь, жизнь гораздо сложнее и многограннее любого материала для анализа. К тому же идет война, а мы не обладаем всеми данными. Ведь 90% всех данных – секретные.

Война будет идти столько, сколько продержится пещера – Российская Федерация с Путиным. Если они смогут удержаться 2-3 года, значит, и война на такой срок. Продержатся 3-5 лет – столько же будет и война. И даже если 8 лет. Война будет длиться до тех пор, пока Путин жив, как главарь банды, и пока вся эта территория является бандой. Они заточены на войну, на противостояние с цивилизованным миром, который, как они считают, их кинул и надул. А Украине, исходя из их логики, нужно вообще отомстить. Потому что, а че они вообще, украинцы, че они?

Вы же наверняка видели видео, когда оккупант заходит в дом к украинцу и говорит: "А че они так хорошо живут-то, а? Откуда у них столько денег?".

Таких видео на самом деле очень много.

Вот в этом они все. Это не совсем люди, только кажутся людьми. Их надо всех уничтожить. Всю эту мразоту постсовковую, которая там, в рашке, надо всю уничтожить.

Виноват не только отдельный Путин, а все, кто намаливал войну, вызывал ее, спонсировал, наполнял бюджет деньгами, чтобы начать войну и ее вести. И вот все эти существа должны понести свое наказание.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.