Залужный перед войной несколько раз ездил в Чехию: чиновник раскрыл, о чем договаривались

Минобороны Чехии начало активнее сотрудничать с украинским Генштабом в декабре 2021 года.

https://glavred.info/ukraine/zaluzhniy-pered-viynoyu-kilka-raziv-jizdiv-do-chehiji-chinovnik-rozkriv-pro-shcho-domovlyalis-10530320.html Ссылка скопирована

О чем договаривался Залужный перед войной в Украине с чешскими военными / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Суспільне, ua.depositphotos.com

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный, который ранее на должности заместителя министра обороны Чехии занимался сотрудничеством с Украиной, рассказал, что Минобороны Чехии начало активнее сотрудничать с украинским Генштабом в декабре 2021 года.

Для "Радіо Свобода" он также сообщил, что Чехия отправила Украине первую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на четвертый день полномасштабного вторжения России - 27 февраля 2022 года.

"Кстати, ее (реактивную систему залпового огня - ред.) оплатило правительство Чешской Республики. В первые дни большинство стран говорили, что невозможно доставить никакого оружия, потому что россияне разбомбят колонны ракетами. Лучшим примером было показать им, что это происходит с нашего завода и на четвертый день она уже используется против оккупантов, против агрессоров", - сказал Томаш Копечный. видео дня

Он также добавил, что такое сотрудничество через несколько месяцев после вторжения РФ привело к созданию международной структуры для координации поставок вооружения Украине, известную как формат "Рамштайн".

"То, что мы обсуждали, было перечнем оборудования, которое можно было поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии", - рассказал подробности Копечный.

Напомним, что президент Чехии высказался о поддержке Украины. Президент Чехии Петр Павел призвал Запад продолжать поддерживать Украину, иначе следующий год может быть более благоприятным для России.

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность. Сейчас страны НАТО рассматривают Россию как основную угрозу для безопасности Европы и готовятся к возможному "конфликту высокой интенсивности" на континенте.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.