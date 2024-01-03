'Кинжалы' в дефиците: Коваленко рассказал, когда РФ может повторить удар

Россия 2 января запустила 10 ракет "Кинжал" в сторону Киева, всех их успешно сбили системы противовоздушной обороны. Эти ракеты находятся в дефиците у оккупантов и их используют для атак на важнейшие объекты. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
Относительно частоты возможных атак "Кинжалами", Коваленко пояснил, что у России ограниченное количество таких ракет, поэтому атаки с их использованием происходят довольно редко.
"Ракеты "Кинжал", которые являются дефицитными в РФ, российское военное командование применяет именно по тем объектам, которые считает сверхважными для уничтожения. Но пока мы не можем сказать, какие объекты были под прицелом ракет "Кинжал" с 1 января на 2 января. Потому что они все были профессионально уничтожены благодаря работе нашей противовоздушной обороны", - сказал он.видео дня
По словам Коваленко, массированные ракетные атаки являются террором населения Украины, поскольку россияне нанесли ракетные удары в период праздников - 29 декабря и 2 января.
"Россияне сейчас используют для ударов именно те ракеты, которые производят. Они произвели и сразу отправили для накопления боекомплекта. Так что это количество у них не бесконечное", - пояснил он.
Российское военное командование использует те ракеты, которые они производят, поэтому оккупанты не могут проводить постоянные массированные атаки из-за ограниченного количества такого вооружения. Он также отметил, что подготовка к недавним атакам началась еще осенью, а не за несколько дней или недель перед нападением.
"Подготовка началась еще осенью", - добавил эксперт.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Массированный ракетный удар России по Украине
Напомним, утром 2 января Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны России. Киев атаковали ракетами и беспилотниками. Глава Киевской городской военной администрации сообщил, что воздушная тревога длилась около 6 часов.
В результате ракетного удара России по Украине 92 человека получили ранения, четыре погибли. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий атаки.
Также 2 января российские войска атаковали ракетами Харьков. Одна из ракет попала вблизи жилого дома, вызвав повреждения.
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