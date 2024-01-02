Все в дыму, люди под завалами - видео с первыми минутами после удара по дому в Киеве

На место удара по многоэтажному дому в Киеве сразу приехали правоохранители, они начали эвакуировать людей.

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В Сети появилось видео с первыми минутами после удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Враг ударил прямо по жилым домам. В результате этого есть погибшие и пострадавшие. В Сети появилось видео с первыми минутами сразу после взрыва.

Патрульные приехали на место событие сразу после вражеского удара. Правоохранители искали пострадавших, начали эвакуировать людей и животных из дома.

На кадрах видно сильное задымление и разрушения в квартирах. В доме под завалами были люди.

видео дня

"Призываем, не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях. Берегите себя и своих родных", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с первыми минутами после "прилета" по Киеву:

В Сети появилось видео с первыми минутами после удара по Киеву / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

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