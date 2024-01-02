В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

Российская ракета упала прямо возле жилого дома. Там есть серьезные повреждения.

https://glavred.info/ukraine/v-harkove-moshchnye-vzryvy-vrag-atakoval-zhilye-doma-10530155.html Ссылка скопирована

Россияне ударили ракетами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали Харьков ракетами. Одна из них упала прямо возле жилого дома. Там есть повреждения.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о том, что россияне используют баллистическое вооружение.

Россияне ударили ракетами по Харькову / фото: скриншот

О мощных взрывах в Харькове рассказал мер города Игорь Терехов. Он сообщил, что в результате прилета были выбиты окна. Информация о пострадавших пока уточняется.

видео дня

"Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", - сообщил Терехов.

Россияне ударили ракетами по Харькову / фото: скриншот

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская ракета повредила гражданскую инфраструктуру.

Россияне ударили ракетами по Харькову / фото: скриншот

Он добавил, что по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. В результате атаки было повреждено учебное учреждение.

Ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.

Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.