В Харькове мощные взрывы: враг атаковал жилые дома

Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали Харьков ракетами. Одна из них упала прямо возле жилого дома. Там есть повреждения.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о том, что россияне используют баллистическое вооружение.
О мощных взрывах в Харькове рассказал мер города Игорь Терехов. Он сообщил, что в результате прилета были выбиты окна. Информация о пострадавших пока уточняется.
"Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", - сообщил Терехов.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская ракета повредила гражданскую инфраструктуру.
Он добавил, что по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. В результате атаки было повреждено учебное учреждение.
Ракетный удар РФ по Украине
В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.
Силы ПВО сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов". Сначала враг запустил на столицу Украины около 15 дронов "Shahed". Далее более 15 бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты.
Зеленский отреагировал на массированную атаку 2 января. Россия запустила по Украине ночью и утром почти сто ракет. В результате есть погибшие и много раненых. За отобранные жизни оккупанты будут отвечать. По данным Forbes, Россия потратила на обстрел Украины 2 января около 620 млн долларов.
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