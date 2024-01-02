Новые массированные удары: Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением

Украинцам следует готовиться к новым ударам России в ближайшие дни.

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РФ утром 2 января нанесла комбинированный удар по Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ГСЧС

Президент Владимир Зеленский вечером 2 января обратился к украинцам с важным заявлением на фоне утренней комбинированной атаки России по Украине.

В своем вечернем видеообращении глава государства попросил граждан об осмотрительности "в эти дни" - в частности насчет воздушных тревог.

"И, пожалуйста, особенно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизнь, - сказал президент. видео дня

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

По словам Олега Жданова, такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто. Эксперт заявил, что россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины.

"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные ... Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - заметил Игнат.

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