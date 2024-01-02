Отставка Шольца может состояться в 2024 году: СМИ назвали фамилию преемника

По данным СМИ, министр обороны Борис Писториус, который недавно возглавил рейтинг самых популярных немецких политиков, может стать преемником Шольца.

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Отставка Шольца может быть связана со снижением рейтингов его партии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году. Отставка Шольца может быть связана со снижением рейтингов поддержки среди населения провластной Социал-демократической партии Германии. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

"Опрос института INSA, проведенный для BILD и опубликованный 31 декабря, показал, что в течение 2023 года поддержка СДПГ упала с 20% до 15%. Ключевой фактор фиаско СДПГ, по мнению аналитиков, заключается в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца, представляющего партию", - говорится в сообщении издания.

По информации крупнейшей итальянской газеты La Repubblica, Олаф Шольц может уйти с поста канцлера досрочно в 2024 году. Однако издание не указывает источник этой информации. По словам журналистов, преемником Шольца может стать министр обороны Борис Писториус, который недавно стал лидером в рейтинге самых популярных немецких политиков.

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Причиной отставки Шольца, как сообщает La Repubblica со ссылкой на два источника, может стать скандал, связанный с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, который произошел еще в 2020 году (сейчас он, вероятно, скрывается в Москве). В то время Олаф Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, который не обнаружил крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй мировой войны.

"Олаф Шольц всегда отрицал свою личную ответственность за этот финансовый скандал. При этом министерство экономики ФРГ отклонило просьбу обнародовать содержание встреч между Марсалеком и представителями ведомства", - отмечают журналисты.

Аналитики отмечают. что в Германии существуют сомнения относительно реальности возможной смены канцлера: в частности, члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выразили поддержку Шольцу на партийной конференции. С другой стороны, Борис Писториус недавно призвал Германию "готовиться к войне", что может вызвать некоторую обеспокоенность, поскольку левое крыло СДПГ, возможно, даже потребует исключения из партии За такие высказывания.

Помощь западных союзников для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что предоставление военной и финансовой поддержки Украине имеет "жизненно важное значение" для Европы. Он выразил это во время своего выступления в парламенте.

Соединенные Штаты Америки намерены положительно решить вопрос о предоставлении Украине 61 миллиарда долларов для финансирования военной помощи. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным Bloomberg Венгрия будет блокировать выделение Украине большого пакета помощи от Евросоюза. Однако Германия ожидает, что деньги все равно будут выделены, несмотря на решение Венгрии.

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