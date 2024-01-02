В 2025 году Украина может перейти на карточную систему: назван апокалиптический сценарий задержки помощи

Эксперт отметил, что США должны принять решение по дальнейшему финансированию Украины в феврале, иначе страна останется без денег на весь год.

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Без западной помощи Украине будет трудно закрыть "дыру" в бюджете / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Оба бюджета Украины - и социальный, и военный - сейчас зависят от внешней помощи. Без 50 миллиардов долларов, обещанных Западом Украине, Киев не сможет "закрыть эту дыру", высказался в интервью Главреду экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Если не будет финансирования социальных расходов за счет внешней помощи, внутреннее потребление значительно сократится, а вместе с ним пропорционально сократятся и налоги для финансирования армии", - отметил Кущ.

МВФ пообещал кредитовать Украину, но это будут уже не гранты, а кредиты под достаточно высокий процент (7 процентов), которые будут выделяться в соответствии с Меморандумом, то есть под жесткие условия, так называемые структурные индикаторы, объяснил эксперт.

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Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Вместе с тем, механизма перечисления налогов с российских активов, которые получают европейские держатели, пока нет.

"А это может привести к тому, что пакет помощи ЕС будет составлять не 50 миллиардов евро, а, например, 20 или 30", - сказал он.

Еще одна важная составляющая, добавил Кущ, - выделение американской помощи. Ситуация осложняется тем, что 2024 год – это год выборов в США, и на кону стоят высокие ставки.

В случае с США своеобразный дедлайн – это конец февраля, добавил Кущ. И, сказал он, если до этого момента помощь не утвердят, то в этом случае Украина может остаться без этих денег на 2024 год.

Уже в 2025 году Украина может ощутить на себе все катастрофические последствия.

"То есть уже тогда возможна гиперинфляция, падение экономики, задержки социальных выплат, то есть перестанут выплачивать пенсии. И тогда Украина может перейти на карточную систему, когда бюджетникам будут выдаваться не зарплаты, а какие-то продуктовые наборы или карточки, чтобы люди просто не умирали от голода. Это - апокалиптический сценарий, который реален, если не будет необходимого объема внешней помощи", - объяснил Кущ.

"Победа" Путина и новая война

Пока Запад спорит насчет дальнейшей поддержки Украины, Россия воспользовалась имеющимися разногласиями в политических кругах и пошла в новое наступление на востоке и юге Украины.

Параллельно в западных странах все больше начали допускать победу Путина и делать пессимистические прогнозы о будущем целой Европы.

Недавно Bild писал, что уже зимой 2024/2025 года диктатор Владимир Путин может попытаться атаковать Европу в момент, когда США останутся без лидера после смены президента. Ссылаясь на данные, полученные в разведке, журналисты пишут о том, что речь идет о периоде смены власти в Белом доме – с ноября 2024 года и примерно до января 2025 года.

А немецкие аналитики DGAP писали, что заморозка войны в Украине приведет к нападению России на страны Балтии через шесть лет - когда Москва восстановит военную мощь.

Тем временем Россия продолжает склонять Украину к переговорам на своих условиях - с дальнейшей заморозкой военных действий, что позволит РФ собрать новое войско оккупантов и навсегда подчинить захваченные украинские территории.

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