Три сценария: Алексей Кущ - о последствиях ограничения помощи Запада

Отсутствие помощи от Запада сделает уязвимым оборонный сектор, Украине придется искать деньги на оружие, считает эксперт.

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Отсутствие помощи от Запада сделает уязвимым оборонный сектор - Алексей Кущ / Главред

Финансовая помощь Украине от стран Запада в конце 2023 года висит на волоске. В частности, в Европе выделение пакета помощи блокирует премьер Венгрии Виктор Орбан, а в США деньги для Украины стали предметом спора между республиканцами и демократами. Как следствие, в Кабмине уже сейчас предупреждают, что из-за отсутствия помощи Запада в Украине могут серьезно задержать выплату пенсий и зарплат учителям, госслужащим.

В интервью Главреду экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, с какими проблемами могут столкнуться украинцы, если помощь западных партнеров вовремя не поступит в Украину.

Если Украина вовремя не получит западной помощи, на чем это отразится?

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Внешняя помощь является ключевым элементом экономической модели, которая сейчас функционирует в Украине. И для нас это не просто один из источников развития, а банально выживания.

В Украине существует два бюджета. Первый – социальный, который обеспечивает выплату зарплат и пенсий. Второй – военный, который финансируется за счет налогов. Оба бюджета зависят от внешней помощи, потому что, например, налоги для выплат военным мы зарабатываем за счет импортных товаров, которые можем купить на внешнюю помощь. Текущий импорт достигает 90 миллиардов долларов, при том что экспорт товаров составляет порядка 50 млрд долларов. То есть без сорока миллиардов внешней помощи мы не можем закрыть эту торговую дыру.

С зарплаты бюджетников и военных получаем подоходный налог и ЕСВ, за счет чего формируем местные бюджеты и Пенсионный фонд. Эти средства идут на внутренний рынок потребления, где собираются налоги в торговле, сфере услуг, что обеспечивает поступление средств в бюджет.

То есть экономика Украины работает по принципу сообщающихся сосудов. Внешняя помощь напрямую финансирует социальные выплаты и косвенно помогает финансировать военные выплаты, потому что запускает экономический кругооборот в экономике и позволяет собрать внутренние налоги для финансирования армии. Если не будет финансирования социальных расходов за счет внешней помощи, внутреннее потребление значительно сократится, а вместе с ним пропорционально сократятся и налоги для финансирования армии.

Говоря о текущих пакетах помощи, президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, где получил подтверждение, что МВФ будет кредитовать Украину. Но это будут уже не гранты, которые мы получали раньше, а кредиты под достаточно высокий процент (7 процентов), которые будут выделяться в соответствии с Меморандумом, то есть под жесткие условия, так называемые структурные индикаторы.

Также Зеленский встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая заверила, что пакет помощи Евросоюза будет утвержден. Сейчас есть проблемы с голосованием со стороны Венгрии, и ЕС ищет возможности для их обхода. Кроме того, в пакете помощи на 50 млрд евро также заложены 17 миллиардов доходов от налогов, полученных от заблокированных российских активов, с чем также возникают сложности. Механизма перечисления налогов с российских активов, которые получают европейские держатели, пока нет. А это может привести к тому, что пакет помощи ЕС будет составлять не 50 миллиардов евро, а, например, 20 или 30.

Еще одна важная составляющая – выделение американской помощи. В США была делегация во главе с вице-премьером Свириденко, главой ОП Ермаком, после этого Зеленский посещал США для переговоров с Байденом, в результате чего Украина получила заверения о предоставлении помощи в 40 миллиардов долларов. Но этот вопрос сейчас находится в своеобразном клинче, который возник между демократами и республиканцами.

Ситуация осложняется тем, что 2024 год – это год выборов в США, и на кону стоят высокие ставки. Потому что речь идет не только о президентских выборах, но и выборах в Палату представителей и Сенат, и, соответственно, контроле над всем Конгрессом. Поэтому для республиканцев сейчас важно подсвечивать геополитические неудачи и сложности Байдена и его администрации. Показать, что Байден начинал с неудачной политики в Афганистане, которая закончилась выводом войск и крушением афганского режима, поддерживаемого США. А также показать, что каденция Байдена завершается не очень удачной политикой в отношении Украины. При этом в вопросе поддержки Украины в США присутствует двухпартийный консенсус, но республиканцам сейчас важно создать определенные сложности, как по сумме, так и по срокам ее предоставления, чтобы показать американским избирателям неэффективность Байдена на геополитическом уровне. Ведь именно геополитика была своеобразной "фишкой" Байдена во время его борьбы с Трампом.

Сложности могут возникнуть, но, скорее всего, все три пакета помощи рано или поздно будут утверждены. С МВФ уже есть подтвержденная программа, и надо лишь выполнять определенные индикаторы. ЕС либо преодолеет вето Венгрии, либо найдет с ней некий консенсус, вопрос только в сумме, которую нам в итоге предоставят. В случае с США своеобразный дедлайн – это конец февраля. И если до этого момента помощь не утвердят, то в этом случае мы можем остаться без этих денег на 2024 год.

Есть ли у нас запас экономики – сколько Украина может продержаться без помощи?

Во-первых, у нас есть резервы Национального банка в размере 39 миллиардов долларов. Понятно, что функционал этих средств совершенно иной – не финансирование дефицита бюджета, а поддержка курса национальной валюты, платежного баланса. Тем не менее механизмы использования валютных резервов Национального банка для финансирования дефицита бюджета можно найти – это, в принципе, не сложно. Полностью расходовать эти резервы нельзя, поэтому, скорее всего, речь идет примерно о 30 миллиардах долларов резервов, которые мы можем потратить.

Какие-то деньги мы в любом случае получим от наших партнёров. В частности, минимум несколько миллиардов долларов даст МВФ, а также Украине обещали выделить средства Норвегия, Япония. Кроме того, Япония предоставила Всемирному банку гарантии для кредитования Украины.

Также у нас есть так называемый эмиссионный источник финансирования. То есть Нацбанк может напечатать деньги, купить военные облигации Минфина. МВФ разрешил печатать по 50 миллиардов гривен в квартал, то есть около 200 миллиардов гривен в год. По моим оценкам, можно напечатать до 400 миллиардов гривен в год, то есть примерно по 100 миллиардов в квартал. Это вызовет ускорение инфляции примерно до 20 процентов, что для нас не будет критическим показателем. И если будет стоять вопрос о финансировании армии, даже если это приведет к инфляции, то выбора у нас нет.

Если у нас будет эмиссионный потенциал в 400 миллиардов долларов, около 30 миллиардов валютных резервов и поступит некая гарантированная помощь, то в этом случае мы можем продержаться весь 2024 год. Но тогда к 2025 году мы подойдем обескровленными с точки зрения финансов.

И, соответственно, тогда мы можем испытать на себе все последствия такого "обескровливания"?

Это возможно в случае отсутствия внешней финансовой помощи — тогда, в 2025 году, мы можем ощутить на себе все катастрофические последствия. То есть уже тогда возможна гиперинфляция, падение экономики, задержки социальных выплат, то есть перестанут выплачивать пенсии. И тогда Украина может перейти на карточную систему, когда бюджетникам будут выдаваться не зарплаты, а какие-то продуктовые наборы или карточки, чтобы люди просто не умирали от голода. Это — апокалиптический сценарий, который реален, если не будет необходимого объема внешней помощи.

Если Украина действительно в 2025 году столкнется с таким сценарием, можем ли мы рассчитывать на чью-либо другую помощь, и кто тогда может стать нашим донором?

Есть три сценария возможного развития событий — базовый, оптимистический и пессимистический. Базовый сценарий заключается в том, что мы получим примерно 60, максимум 70 процентов от уровня помощи, которую нам оказывали в 2023 году. Это позволит нам продержаться и не приведет к каким-то катастрофическим негативным последствиям, поскольку гривна может девальвировать максимум на 5 процентов. То есть курс доллара будет 40-41 гривен, а инфляция будет на уровне 2023 года (около 5,1 процента. – Главред).

Оптимистический сценарий заключается в том, что нам предоставят все пакеты помощи, которые нам обещали. В этом случае курс иностранных валют может укрепиться из-за большого притока валюты, а инфляция может быть ниже той, что была в 2023 году.

Пессимистический сценарий предполагает предоставление помощи Украине в минимальном объеме. То есть при таком сценарии все ограничится кредитами МВФ и небольшой помощью финансовых организаций некоторых стран. И тогда влияние на цены и курс будет критическим, поскольку деньги придется банально печатать.

Но вероятность столь апокалиптического развития событий составляет до 5 процентов. Скорее всего, в 2024 году нам будут оказывать помощь и до такой ситуации не дойдет, потому что это будет чревато серьезными последствиями в мире, в том числе и гуманитарными.

Пока будут продолжаться обсуждения по поводу выделения нам помощи (например, в случае ситуации с выделением помощи от ЕС), с какими проблемами могут столкнуться украинцы уже в ближайшее время?

Социальные выплаты замораживать и задерживать пока никто не будет, потому что, как я уже сказал, деньги на ближайшее время можно взять из внутренних источников — резерва Нацбанка и эмиссии.

Вопрос в другом — основные проблемы проявятся в контексте финансирования оборонного сектора. Потому что мы получаем огромное количество материально-технической помощи, и если ее объем будет уменьшен, то нам придется покупать оружие и боеприпасы, а также производить их самостоятельно.

В обоих случаях на это нужны деньги. При этом мы должны понимать, что Россия в 2024 году потратит на армию рекордные 112,49 миллиарда долларов, примерно 6 процентов ВВП. И для того, чтобы Украина могла вытеснять РФ и вести активную борьбу с ней, нам нужно иметь сопоставимый военный бюджет объемом примерно 100 миллиардов долларов. Для того, чтобы хотя бы сдерживать ее – как минимум половину такого бюджета, то есть примерно 60 миллиардов долларов. И если расходы Украины на сектор будет меньше этой суммы, в таком случае дисбаланс между военными расходами Украины и РФ достигнет опасного для нас значения.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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