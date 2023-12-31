Помощь Украине на $61 млрд: у Зеленского объяснили, почему США дадут денег

США нужно убрать Россию с глобальной шахматной доски, если Вашингтон не поможет Украине, для него возникнет сложна ситуация, считает Михаил Подоляк.

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Россия для США - главный военный соперник, и Штатам нужно действовать - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Соединенные Штаты Америки положительно решат вопрос о предоставлении Украине 61 миллиарда долларов для финансирования военной помощи. Такой шаг нужен и самому Вашингтону, чтобы устранить агрессора Россию, которая в стратегической оборонной доктрине названа ключевым оппонентом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В программе VIP с Натальей Мосейчук он выразил уверенность в том, что США дадут Украине 61 миллиард долларов на военную помощь. Промедление с решением связано с американской избирательной повесткой.

"Для меня это вообще загадочные истории, потому что мы должны правильно расставлять акценты. Это внутренняя дискуссия в США, потому что у них достаточно конкурентная повестка дня и сейчас они готовят для себя стартовые позиции выборной кампании. Они внешне-политические приоритеты подвесили на внутреннюю повестку дня, то есть миграционную повестку", - отметил Подоляк.

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По его словам, для США военная помощь Украине – это инвестиция в собственное глобальное лидерство , поскольку Россия считается главным оппонентом Штатов согласно их оборонной доктрине.

"Это немножко странно, если ты обсуждаешь, надо ли давать эти средства за то, чтобы оставаться ключевой фигурой на мировой арене. США подчеркивают, что они настолько мощны с военной точки зрения, что мы должны доминировать во всех регионах. Лидерство - это ведь не только теория, но и практика. И у тебя сегодня есть непосредственный конфликт с РФ, которая у тебя в стратегической оборонной доктрине названа как оппонент номер 1", - добавил чиновник.

Также он уточнил, что Вашингтону, исходя из геополитической ситуации, придется оказать помощь Киеву.

"Но сегодня есть Россия и для того, чтобы унизить этого оппонента и убрать из глобальной шахматной доски, надо 61 миллиард. Если США не сделают этого, то многие страны сделают выводы, что как только возникает сложная ситуация, вы должны проявить себя и это стоит очень маленькую сумму денег по сравнению с тем, что вы тратите на пиар своей глобальной мощи, и вы оттуда уходите. Я не сомневаюсь, что они это точно понимают, что 61 миллиард инвестиций в Украину - это вклад в глобальное доминирование США, чтобы они были ключевым государством за глобальным столом переговоров и формировали правила поведения. Ты сегодня инвестируешь и обнуляешь РФ, а завтра ты получаешь время, чтобы внести коррективы в глобальные отношения, потому что ты существенно снизишь влияние России на многоэскалационные точки в мире и тогда ты будешь меньше инвестировать в это", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Помощь Украине от Запада

В Штатах затягивается решение о выделении $61,4 млрд долларов для военной помощи Киеву. Демократы и Республиканцы в верхней палате Конгресса не могут договориться по вопросу границы с Мексикой, из-за чего блокируется пакет для Украины, Израиля и Таяваня. Голосование за помощь Украине состоится в январе, и, по мнению конгрессмена-демократа Майкла Квигнли, если не будет положительного решения, начнется поиск новых механизмов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Украине 50 млрд евро помощи. Глава венгерского правительства требует разморозки всех 30 млрд долларов, которые ЕС выделял Будапешту. Впрочем, глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что, несмотря на обстоятельства, Киеву все равно будут предоставлены денежные средства.

США передали Украине новый пакет помощи на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для NASAMS, HIMARS, а также ракеты, патроны и снаряды для других вооружений.

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