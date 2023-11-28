'Последствия будут более серьезные': Шольц сделал важное заявление для Украины

По словам Шольца, поддержка Украины не должна прекращаться даже несмотря на решение Конституционного суда Германии.

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Шольц сделал важное заявление для Украины / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что предоставление военной и финансовой поддержки Украине имеет "жизненно важное значение" для Европы. Об этом он сказал в своем выступлении в парламенте, сообщает The Guardian.

"Мы будем продолжать оказывать эту поддержку до тех пор, пока она будет необходима. Эта поддержка имеет экзистенциальное значение. Для Украины ... но также и для нас в Европе. Никто из нас не хочет представить, какие еще более серьезные последствия будет иметь для нас победа Путина в этой войне", - отметил Олаф Шольц.

По словам Шольца, Германия была одним из крупнейших сторонников Украины вместе с США, поставляя Киеву оружие.

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Но решение Конституционного суда от 15 ноября против бюджетного маневра, направленного на обход "долгового тормоза" Германии, разрушило финансовые планы коалиции Шольца.

По информации Bloomberg, Шольц заявил, что его правительство обязано продолжать инвестирование для модернизации экономики и поддержания международной конкурентоспособности, даже после решения суда.

"Только если Германия модернизирует себя, мы сможем мощно реагировать на непредсказуемые кризисы в будущем. Сейчас мы должны обеспечить управление трансформацией нашей экономики в Германии и оставаться конкурентоспособными как сильная индустриальная страна", - сказал Шольц под постоянные критические замечания со стороны оппозиционных депутатов.

Правительство планирует увеличить объем новых неналоговых заимствований в финансовом плане на следующий год. Шольц указал, что обсуждения бюджета на 2024 год еще продолжаются и подчеркнул, что "осторожность важнее скорости".

Он не уточнил, планирует ли правящая коалиция снова приостановить так называемый долговой тормоз в следующем году.

"Ясно одно: это решение создает новую реальность - для федерального правительства и для всех нынешних и будущих правительств, как на федеральном, так и на земельном уровне, - сказал он законодателям. "Реальность, которая, однако, затрудняет достижение важных и широко разделяемых целей нашей страны".

Он сказал, что правительство работает с Бундестагом "интенсивно, чтобы как можно скорее принять все решения, необходимые для бюджета 2024 года", поскольку граждане и компании "нуждаются в ясности в неспокойные времена".

Шольц высказал мнение, что для Германии является весьма важным продолжать инициативы в областях, таких как развитие современной и цифровой инфраструктуры, внедрение чистой энергии и развитие экологически чистых технологий. Это необходимо для того, чтобы удерживать конкурентоспособность по сравнению с такими странами, как США, Франция, Китай и Япония, которые активно вкладывают в будущее.

"Мы находимся посреди рассвета новой эры, которую по масштабам можно сравнить лишь с рассветом индустриальной эпохи в 19 веке", - добавил он.

Помощь Украине от западных союзников

Президент Чехии Петр Павел обратился к Западу с призывом не уменьшать поддержку Украины, поскольку иначе следующий год может стать более выгодным для России.

Полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант отметил, что поддержка Украины переживает важный период, поскольку многие страны уже выделили все доступные ресурсы. Потенциал для военной помощи есть только в США.

В то же время, как отмечает издание Bloomberg большой пакет военной помощи для Украины и Израиля может не быть утвержден США до конца текущего года.

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