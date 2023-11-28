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"Цель для РФ": эксперт раскрыл подробности отравления жены Буданова

Алексей Тесля
28 ноября 2023, 12:41
Глава ГУР вместе со своей семьей могут быть целью для РФ, не исключил Сергей Гайдай.
Буданова
Сергей Гайдай прокомментировал отравление Марианны Будановой / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Россия причастна к отравлению жены руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны тяжелыми металлами, заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

"Именно отравления и яды — это основная, если можно так назвать, фишка еще советских спецслужб, начиная еще со времен создания Советского Союза", — подчеркнул он в эфире Radio NV.

Эксперт напомнил, что со времен СССР советские спецслужбы разрабатывали отравляющие вещества, которыми травили, в том числе за рубежом, врагов советского, а затем и российского режимов.

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"И мы все с вами это видели, какое количество врагов советской власти, а потом уже и России, было отравлено, и за рубежом тоже. Это известные дела последних времен — и Скрипалей, отравление в Британии; и есть версия об отравлении [третьего президента Украины] Ющенко во время избирательной кампании; и их оппозиционеров", — подчеркнул политтехнолог.

Вместе с тем он не исключает того, что глава ГУР вместе со своей семьей могут быть целью для РФ:

"У них есть такой инструмент, как отравление, яды — разные очень, начиная с Новичка и прочего — для тех, кого они считают врагами. Видимо, господин Буданов и его семья являются для них такой целью", - добавил Гайдай.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Отравление Марианны Будановой

Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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ГУР Сергей Гайдай отравление Кирилл Буданов
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