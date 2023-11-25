'Отдали все, что могли': британский полковник назвал проблемы с помощью Украины

Поддержка Украины сейчас находится на очень сложном этапе. Все страны, кроме США, уже отдали все, что могли.

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Военная поддержка для Украины находится в тяжелом состоянии / Коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, uifuture.org

Поддержка Украины находится на сложном этапе, поскольку многие страны уже передали все доступные ресурсы. Лишь США имеют потенциал для военной помощи. Об этом полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант сообщил телеканалу "Эспрессо".

"Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового. Поэтому есть много людей, которые обеспокоены тем, что Украина может думать, что от нее отвернулись, но это не так", - сказал он.

По его словам, сейчас проводится активный анализ того, что делать дальше, как управлять финансами, в частности, в контексте закупки боеприпасов. Грант подчеркнул, что поддерживать Украину становится все сложнее.

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Недавно в Киев посетили министры внешних дел Великобритании, Германии и руководитель Пентагона, однако, по словам Гранта, это не свидетельствует о проведении глубокого стратегического совещания.

"Мы достигли того этапа, когда уже Словакия перешла на другую сторону, а Венгрия показала, что те, кто очень решительно поддерживает Украину, просто хотят донести свою позицию до других", - добавил полковник.

По мнению эксперта, Украине необходимо внимательнее подходить к дипломатии, не поручая дипломатические миссии лицам недостаточной квалификации. Он призвал выбирать специалистов, способных эффективно влиять на увеличение поддержки от других стран.

"Именно лучшие знатоки своего дела могут влиять на увеличение поддержки от разных стран. Поэтому дипломатия абсолютно жизненно важна. Пора уже перестать командировать своих друзей из Банковой и выбирать профессиональных представителей", - подытожил Грант.

Визиты политиков в Украину

Напомним, министр обороны Германии, Борис Писториус, неожиданно прибыл в Киев во вторник, 21 ноября. Политик прибыл в столицу рано утром поездом и встретился с руководством Украины, включая министра обороны Рустема Умерова и президента Владимира Зеленского.

По итогам этого визита, Владимир Зеленский объявил, что Германия выделила Украине новый военный пакет помощи в размере $1,3 миллиарда. Эти средства предназначены для усиления противовоздушной обороны страны.

Также, 20 ноября в Украину приехал министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона подчеркнул непоколебимую поддержку США, предоставляя Украине необходимую помощь для защиты от российской агрессии и обсудил перспективы будущего военного потенциала Украины.

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