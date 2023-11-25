УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Отдали все, что могли": британский полковник назвал проблемы с помощью Украины

Руслана Заклинская
25 ноября 2023, 18:48
Поддержка Украины сейчас находится на очень сложном этапе. Все страны, кроме США, уже отдали все, что могли.
'Отдали все, что могли': британский полковник назвал проблемы с помощью Украины
Военная поддержка для Украины находится в тяжелом состоянии / Коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, uifuture.org

Поддержка Украины находится на сложном этапе, поскольку многие страны уже передали все доступные ресурсы. Лишь США имеют потенциал для военной помощи. Об этом полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант сообщил телеканалу "Эспрессо".

"Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового. Поэтому есть много людей, которые обеспокоены тем, что Украина может думать, что от нее отвернулись, но это не так", - сказал он.

По его словам, сейчас проводится активный анализ того, что делать дальше, как управлять финансами, в частности, в контексте закупки боеприпасов. Грант подчеркнул, что поддерживать Украину становится все сложнее.

видео дня

Недавно в Киев посетили министры внешних дел Великобритании, Германии и руководитель Пентагона, однако, по словам Гранта, это не свидетельствует о проведении глубокого стратегического совещания.

"Мы достигли того этапа, когда уже Словакия перешла на другую сторону, а Венгрия показала, что те, кто очень решительно поддерживает Украину, просто хотят донести свою позицию до других", - добавил полковник.

По мнению эксперта, Украине необходимо внимательнее подходить к дипломатии, не поручая дипломатические миссии лицам недостаточной квалификации. Он призвал выбирать специалистов, способных эффективно влиять на увеличение поддержки от других стран.

"Именно лучшие знатоки своего дела могут влиять на увеличение поддержки от разных стран. Поэтому дипломатия абсолютно жизненно важна. Пора уже перестать командировать своих друзей из Банковой и выбирать профессиональных представителей", - подытожил Грант.

Визиты политиков в Украину

Напомним, министр обороны Германии, Борис Писториус, неожиданно прибыл в Киев во вторник, 21 ноября. Политик прибыл в столицу рано утром поездом и встретился с руководством Украины, включая министра обороны Рустема Умерова и президента Владимира Зеленского.

По итогам этого визита, Владимир Зеленский объявил, что Германия выделила Украине новый военный пакет помощи в размере $1,3 миллиарда. Эти средства предназначены для усиления противовоздушной обороны страны.

Также, 20 ноября в Украину приехал министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона подчеркнул непоколебимую поддержку США, предоставляя Украине необходимую помощь для защиты от российской агрессии и обсудил перспективы будущего военного потенциала Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь Глен Грант война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

17:50 Политика
Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

16:27 Политика
Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

15:32 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:56

Могилевская показала свой загородный дом и подготовку к зиме

19:52

Либо совместное поражение, либо общая победа Украины и Западамнение

19:51

Приходько злобно раскритиковала новогодний концерт, на котором выступила Брежнева

19:08

Украинские БПЛА поджарили технику оккупантов на Сватовском направлении

18:48

"Отдали все, что могли": британский полковник назвал проблемы с помощью Украины

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
18:22

Что делать, если помутнел холодец: лайфхак с яйцом, который спасет блюдо

18:17

Головоломка для самых внимательных: надо за 7 секунд найти панду

18:00

Гороскоп на декабрь для Близнецов от Гордеева: этот месяц станет настоящим испытаниемВидео

17:53

Оккупанты уменьшили количество авиаударов на Таврическом направлении -Тарнавский

Реклама
17:50

Зеленский обратился к Путину на "ты" и разнес российского диктатора

17:24

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Тигру – конфликт, Кролику - разочарование

17:21

"Украина укрепит Евросоюз": в Германии раскрыли планы об усилении поддержки Киева

16:49

"Есть реальные проблемы": Зеленский определил области, где трудно с ПВО

16:27

Украина получит от Запада боевые корабли: Зеленский раскрыл детали

16:26

Об этом знают лишь единицы: для чего нужно второе отверстие в раковине

15:35

Фигуристая Мейхер в лесу показала обтягивающее платье

15:32

Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

15:20

Амфибия и рептилия разница: эти новости о необычайных созданиях природы удивят всякогоВидео

15:05

Черные треугольники между зубами: стоматолог предупредил об угрозе для каждого

14:45

"Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны" – полковник армии Британии

Реклама
14:26

Козловский впервые после мобилизации спел на концерте

14:13

"Всегда ненавидела Украину": Подоляк разнес Россию и обратился к миру

13:56

Эти города будут обстреливать больше всего: британский полковник раскрыл тактику россиян

13:48

Штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются оцепить город: что происходит у Авдеевки

13:20

Украинцам платят доплаты к пенсиям: кто и сколько получит

13:19

Россия накопила ракеты для ударов по Украине: в ВСУ узнали об их количестве

13:02

Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти щенка за 11 секунд

12:55

Извинится и вернется в Мосвку: в России спрогнозировали покаяние Лободы

12:52

Лунный календарь на декабрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

12:36

Вошли с моря и нанесли удар: в СБУ рассказали, как атаковали Крымский мост Путина

12:27

Павел Зибров лукаво потроллил Потапа за его поездки в "испанскую ТРО"

12:00

Сырский посетил ВСУ под Купянском и Бахмутом: в командовании приняли решения

11:55

Активность авиации уменьшилась: генерал раскрыл детали наступления на Мелитополь

11:32

Россия начала третью волну наступления на Авдеевку: в ISW раскрыли подробности

11:23

Лунный календарь 26 ноября 2023: спутник обещает расшатанную психику, но решение финансовых вопросов

11:23

Агрессоры дронами повредили электросети: в "Укрэнерго" пояснили, где ждать отключений

11:18

"Операция началась в 5 утра": россияне перешли в наступление с техникой - офицер ВСУ

10:56

Вера Брежнева втихаря впервые спела в Киеве

10:47

Гороскоп на декабрь 2023 для Стрельцов: Юпитер принесет подарки под Новый годВидео

10:41

Жалко до слез: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала с ним видеоВидео

Реклама
10:20

200-х вывозили целый день: новые детали удара по оккупантам в Крыму

10:16

Гороскоп на завтра 26 ноября 2023: Раку - сильное разочарование, Козерогу - неопределенность

10:15

Цены на овощи: в Минагрополитики рассказали, готовить ли украинцам кошельки

09:39

Это войдет в историю: детали продвижения ВСУ на левом берегу Днепра - Братчук

09:30

Церковный праздник 26 ноября: что нельзя делать в день преподобного Алипия

09:26

Рекордная атака дронами по Украине: силы ПВО уничтожили 71 из 75 целейФото

09:23

Кого не смогут мобилизовать зимой и что нужно для отсрочки: что говорят законы

09:11

Даже свекровь попросит дать этот рецепт картофельной запеканки с курицей за час

08:41

Из-за атаки дронов в Киеве без света осталось 77 жилых домов - Минэнерго

08:17

2024-й обещает быть уж точно не легче 2023-гомнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять