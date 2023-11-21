Министр обороны Германии прибыл в Киев: какая цель визита

Борис Писториус встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

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Борис Писториус приехал с визитом в Украину / Коллаж: Главред, фото: BMVg_Bundeswehr, скриншот видео twitter.com / JulianRoepcke

Министр обороны Германии, Борис Писториус, прибыл с необъявленным визитом во вторник, 21 ноября, в столицу Украины. Эта поездка направлена на поддержку Украины и подтверждение важности сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило издание ntv.

Политик прибыл поездом в Киев рано утром и планирует встретиться с руководством Украины, в том числе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Представители Министерства обороны Германии отметили, что основной целью визита министра обороны Бориса Писториуса в Украину является подтверждение поддержки со стороны Берлина. Визит министра призван подтвердить важность сотрудничества между Германией и Украиной в военной сфере.

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Главные темы визита - это обучение украинских военных и военная помощь. В рамках программы визита планируется также чествование памяти событий на Майдане и посещение украинского военного полигона.

Напомним, это уже второй визит Писториуса в Киев с момента назначения на должность министра обороны. Его предыдущий визит состоялся в феврале этого года, во время которого он вручил тогдашнему министру обороны Алексею Резникову игрушечный танк Leopard 2.

Также недавно Борис Писториус сообщил, что Германия планирует значительно увеличить военную помощь Украине на 2024 год, удвоив ее объем до 8 миллиардов евро. В своем выступлении на немецком телеканале ARD он подчеркнул, что это решение является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее".

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