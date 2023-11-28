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Россияне изменили тактику наступления: бригадный генерал ВСУ сообщил подробности

Юрий Берендий
28 ноября 2023, 12:49
По словам командующего ОСУВ "Таврия", россияне изменили тактику ведения наступательных действий на разных участках фронта.
Россияне изменили тактику наступления: бригадный генерал ВСУ сообщил подробности
На части фронта изменилась обстановка: генерал ВСУ раскрыл детали / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские военные стали меньше использовать беспилотники на Таврическом направлении. В то же время оккупационные войска продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины с использованием управляемых авиационных бомб (КАБ). Об этом в своем Телеграмме сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой армии "Таврия" Александр Тарнавский.

"Двое суток подряд фиксируется уменьшение количества применения дронов-камикадзе. Впрочем враг продолжает сбрасывать КАБы. Продолжаются наземные пехотные атаки. Противник и дальше сотнями теряет живую силу", - сообщил Тарнавский.

По его словам, на разных направлениях все больше случаев, когда рядовые российские солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях.По словам генерала, оккупанты продолжают комплектовать свои подразделения заключенными.

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"Этот, так называемый "спецконтингент", российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в мясные штурмы", - отметил командующий.

Он добавил, что на Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили 23 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, в районах Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького. Также продолжается ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Общие потери оккупантов в операционной зоне "Таврия" составляют 374 человека. Украинские военные также уничтожили один танк и склад боеприпасов российских войск.

Боевые действия на юге

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий указал, что украинские войска на левом берегу Днепра продвигаются к трассе, которая соединяет временно оккупированный Крым с Мелитополем.

Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник отметил, что Вооруженные Силы Украины имеют все основания обрушить южный плацдарм противника.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, украинские военные достигли успехов неподалеку от Работиного в Запорожской области.

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