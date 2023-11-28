Регионы-доноры хотят "отсоединиться": эксперт сказал, как развалится РФ

Россия может развалиться по экономическим причинам. Ряд крупных богатых регионов не хочет оставаться дойными коровами для Москвы.

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Георгий Тука сказал, как может развалиться Россия/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия может развалиться на части по нескольким причинам, и первая из этих причин – экономическая. Есть ряд дотационных регионов, которым выгодно то, что они получают средства от Москвы. Но большие богатые регионы не заинтересованы в том, чтобы и дальше быть в роли дойной коровы.

В некоторых регионах люди могут решиться на бунт. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Может быть несколько причин (распада России – ред.), и первая из них – экономическая. Россия – это федерация, которая состоит из нескольких десятков частей, и есть федеральный центр, то есть Москва. В течение последних 15-17 лет, когда Путин стал стремительно закручивать гайки, в том числе и руководителям регионального уровня, процесс централизации власти и распределения финансовых ресурсов почти на 100% сконцентрировался в Москве", – рассказал Тука.

Он подчеркнул, что в то же время в регионах РФ очень разные люди. Например, на Урале есть люди, ради которых население восставало на бунт.

"Такая же ситуация с бывшим губернатором Дальнего Востока, которого осудили за покушение на убийство, но 80% местного населения его поддерживает и не считает виновным, настаивая на том, что это кремлевский заговор, поэтому у них соответствующее отношение к федеральной власти", – отметил эксперт.

По его словам, не обязательно, что распад РФ начнется на началах религиозного или этнического противостояния.

"У нас часто намекают на то, что республики Северного Кавказа первыми начнут процесс отделения. Я думаю иначе: эти кавказские республики дотационные, и там царит невероятная бедность. С экономической и финансовой точек зрения, процесс их отделения от федерального центра будет довольно нелогичным", – сказал Тука.

Он отметил, что в первую очередь не заинтересованы в подчинении Москве огромные регионы-доноры. Часть из них и в 1990-х годах осуществляли попытки отделиться от Российской Федерации, например, Татарстан и Башкортостан, Урал и Сибирь.

"Им неинтересно оставаться дойными коровами, когда невероятные, просто безумные средства Москва ежегодно в качестве дани выплачивает Кадырову в обмен на лояльность его режима к Кремлю", – отметил эксперт.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Путин усиливает вторжение и бросает на фронт еще больше оккупантов. Глава Кремля сейчас отправляет на смерть больше россиян, чем в любой другой период с начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что Украина с партнерами могла бы раздавить РФ. Но Запад дает слишком мало техники и оружия для победы над агрессором. Запад не хочет верить в то, что сформировалась ось зла из трех стран. Но с этой осью зла нужно бороться, пока она не стала критически мощной.

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