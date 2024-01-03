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"Будет инфляция до 20%": эксперт сказал, сколько продержится Украина без помощи Запада

Алёна Воронина
3 января 2024, 04:45
У Украины есть способы, как продержаться 2024 год без финансовой помощи Запада. Но при таких условиях до 2025 года наша страна будет финансово обескровлена.
Алексей Кущ, украинские военные, деньги
Эксперт сказал, сколько продержится Украина без помощи Запада/ коллаж: Главред, фото: скрин, 115 отдельная бригада Сил теробороны ВСУ, УНИАН

Украина может продержаться без финансовой помощи Запада до 2025 года, если будут выполнены несколько условий. Но в таком случае к 2025 году мы подойдем обескровленными с точки зрения финансов.

Такое мнение высказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду. Он рассказал, каким образом Украина сможет продержаться 2024 год, если западные государства прекратят оказывать нам помощь.

"Во-первых, у нас есть резервы Национального банка в размере 39 миллиардов долларов. Понятно, что функционал этих средств совсем другой – не финансирование дефицита бюджета, а поддержка курса национальной валюты, платежного баланса. Однако механизмы использования валютных резервов Национального банка для финансирования дефицита бюджета можно найти – это, в принципе, не сложно. Полностью тратить эти резервы нельзя, поэтому, скорее всего, речь идет примерно о 30 миллиардах долларов резервов, которые мы можем потратить", – рассказал Кущ.

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Он отметил, что какие-то деньги Украина в любом случае получит от партнеров. В частности, минимум несколько миллиардов долларов даст Международный валютный фонд, а также Украине обещали выделить средства Норвегия, Япония. Кроме того, Япония предоставила Всемирному банку гарантии для кредитования Украины.

"Также у нас есть так называемый эмиссионный источник финансирования. То есть Нацбанк может напечатать деньги, купить военные облигации Минфина. МВФ разрешил печатать по 50 миллиардов гривен в квартал, то есть около 200 миллиардов гривен в год. По моим оценкам, можно напечатать до 400 миллиардов гривен в год, то есть примерно по 100 миллиардов в квартал. Это приведет к ускорению инфляции примерно до 20 процентов, что для нас не будет критическим показателем. И если будет стоять вопрос о финансировании армии, даже если это приведет к инфляции, то выбора у нас нет", – сказал финансовый аналитик.

По его словам, таким образом Украина может продержаться весь текущий год, но в таком случае до 2025 года наши запасы средств просто иссякнут.

"Если у нас будет эмиссионный потенциал в 400 миллиардов долларов, около 30 миллиардов валютных резервов и поступит какая-то гарантированная помощь, то в этом случае мы можем продержаться весь 2024 год. Но тогда к 2025 году мы подойдем обескровленными с точки зрения финансов", – отметил Кущ.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Военная помощь Украине

Ранее в издании The Guardian отмечалось, что Украина все еще может одержать победу над РФ, но есть условия. Для победы Украины в войне необходимо предпринять некоторые важные шаги как Киеву, так и странам Запада, считает старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг. Прежде всего, он отметил, что Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, в результате чего украинцам приходится "расплачиваться кровью".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что если Украине не помогут, Россия захватит больше территорий. Но Украина продолжит борьбу против агрессии России даже в том случае, если Запад не окажет поддержку, подчеркнул Кулеба.

Напомним, подполковник описал последствия, если Запад остановит помощь Украине. Если западные государства прекратят оказывать помощь Украине, это было бы крайне неприятным событием, ведь это добавит трудностей украинским военным. Однако ситуация в таком случае может сложиться не столь пессимистично, как мы видим в прогнозах западных аналитиков, считает подполковник запаса, военный эксперт Владимир Гулыма.

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война в Украине вторжение России Алексей Кущ
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