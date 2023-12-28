Кулеба – Западу: если Украине не помогут, Россия захватит больше территорий

Украина продолжит борьбу против военной агрессии России даже в том случае, если Запад не предоставит поддержку, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Европа не умеет воевать, она потратила слишком много времени на размышлешния - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Командование ОС ВСУ

Украина получит помощь от США и Евросоюза, однако сроки пока неизвестны. Американские политики должны понимать, что затягивание вопросов поддержки может привести к гибели людей. Украинское государство продолжит бороться даже в том случае, если помощи не будет, но тогда у агрессора России появится возможность усилиться и захватить больше территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью The Kyiv Independent он выразил уверенность в том, что Украина получит военную помощь, однако "сроки висят в воздухе". Также дипломат оптимистично настроен по поводу эффективности санкционных ограничений и попыток Запада помешать российскому ВПК.

"Европа не умеет воевать"

При этом глава МИД не уверен в способности стран Евросоюза нарастить военное производство для себя и Украины.

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"Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная сфера бизнеса... К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда наращивать производство оружия и боеприпасов", - считает Кулеба.

"Если помощь не поступит, Украина не прекратит борьбу"

Министр также акцентировал внимание на том, что затягивание помощи со стороны США может привести к гибели людей и усилению России на поле боя. Российские оккупанты при таком сценарии будут вести еще более агрессивную войну и захватят больше территорий.

"Если помощь не поступит, Украина не прекратит борьбу, но Россия будет в гораздо лучшем положении, чтобы бороться. А это означает, что Россия будет иметь больше возможностей прорвать нашу оборону, оккупировать больше территорий, убить больше украинцев, нанести больший ущерб нашей экономике и инфраструктуре", - сказал глава МИД и добавил, что США могут избежать такой ситуации и принять нужное решение. Тем более в условиях, когда помощь все равно рано или поздно будет проголосована.

Также министр иностранных дел полагает, что обещанные средства от Евросоюза Украина все-таки получит.

"Я хочу четко заявить, что мы видим тенденцию в ЕС, которая заключается в том, что страны-члены начали сильно полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма. В конце концов, не имеет значения, откуда поступает поддержка - на двусторонней основе или через механизм ЕС", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Помощь Украине от Запада

В январе 2024 года Конгресс США должен утвердить законопроект, в рамках которого будут выделены денежные средства на финансирование военной помощи Украине, считает конгрессмен-демократ Майкл Квигли. По его словам, если вопрос не будет решен положительно, начнется поиск других механизмов оказания поддержки Киеву.

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отличается тиражированием российской пропаганды в Европе, заблокировал инициативу. Впрочем, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Киев все равно получит денежные средства.

США выделили Украине новый пакет помощи, в который вошли дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS, боеприпасы для установок HIMARS, а также ракеты, снаряды и патроны к стрелковому оружию. Штаты предоставили помощь на сумму 250 миллионов долларов.

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