Оккупанты за 5 дней выпустили по Украине 500 ракет и дронов – Зеленский

Президент Украины обсудил российские атаки и усиление украинской ПВО с премьер-министром Великобритании.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-za-5-dney-vypustili-po-ukraine-500-raket-i-dronov-zelenskiy-10530080.html Ссылка скопирована

Оккупанты за 5 дней выпустили по Украине 500 ракет и дронов/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, КМВА

За последние 5 суток страна-агрессор Россия запустила по Украине 500 ракет и беспилотников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский проинформировал британского премьер-министра Риши Сунака во время телефонного разговора во вторник, 2 января, говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский, в частности, поблагодарил премьер-министра Великобритании за помощь в укреплении украинской противовоздушной обороны.

"Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов. Спасибо за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами", – говорится в сообщении на сайте ОП. видео дня

Также президент Украины и британский премьер обсудили продолжение оборонного сотрудничества с ударением на дальнейшем усилении ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.

"Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран "Большой семерки". Должны как можно быстрее ее финализировать. Также скоординировали позиции по украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира", – отмечается в сообщении.

Массированный ракетный удар РФ по Украине

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову ранены 92 человека, четыре - погибли. Продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы – более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов". По его словам, были атакованы Гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара - столица Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине. Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие для защиты городов от российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку. Он подчеркнул, что РФ ответит за каждую забранную жизнь.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.