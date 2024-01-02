Помощь под угрозой: Турция не пустила в море корабли Великобритании для Украины

Турция закрыла Босфор для миноискателей, направляющихся в украинское море.

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Турция не пустила в море корабли Великобритании для Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

Во вторник, 2 января, в Турции сделали заявление о запрете транзита через её воды в Черное море для двух британских кораблей-миноискателей. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при управлении президента Турции.

В ведомстве добавили, что иначе это будет воспринято как нарушение международного пакта о проходе через проливы в военное время.

Как сообщает Reuters, в декабря Великобритания пообещала передать Украине два минных корабля Королевского флота ВМС, чтобы усилить морские операции Украины в борьбе против России. Как стало известно, эти корабли уже направлялись к новому месту приписки, однако им помешала Турция.

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При этом, член НАТО сообщила всем союзникам, что не даст использовать проливы Босфор и Дарданеллы, пока война в Украине не закончится.

"Наши союзники были проинформированы о том, что минно-искательные корабли, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через Турецкие проливы в Черное море, пока продолжается война", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Турция и Украина

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Сочи в понедельник, 4 сентября. Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, раскрыл подробности встречи двух лидеров.

Также, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал нескольких лидеров "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования страны-агрессора России и попытаться возобновить сделку, которая позволила осуществлять поставки украинского зерна и снизила мировые цены на продовольствие.

Помимо прочего, лидер Турции Эрдоган считает, что Европейский союз должен отказаться от ошибки уже сейчас. Ошибкой он назвал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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