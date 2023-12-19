Они будут в тупике: Эрдоган поддакивает Орбану о вступлении Украины в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган не поддержал решение ЕС о начале переговоров про вступление Украины в ЕС.

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Эрдоган поддакивает Орбану о вступлении Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Flickr

Лидер Турции Эрдоган считает, что Европейский союз должен отказаться от ошибки уже сейчас. Ошибкой он назвал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщили в Reuters.

Политически "позавидовал" Украине турецкий президент в своем сегодняшнем заявлении. Он считает, что союз поступит в отношении Молдовы и Украины аналогично решениям по Анкаре и будет "тормозить" их заявки

По словам Эрдогана, предоставление статуса кандидата вовсе не значит, что есть возможность стать членом ЕС. Он уверен, что две страны по которым ведутся переговоры останутся "в минусе".

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"С ними начнется процесс, и они тоже будут в тупике. Ни одна из этих стран не является Турцией", - добавил политик после своего визита в Венгрию.

Заявлением о том, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года Эрдоган намекает на то, что Турция заслуживает на это решение больше, чем Украина. Более того, по его мнению, это неправильно - заставлять Турцию годами ждать позитивного решения.

Эрдоган уверен, что его страна стратегически и экономически имеет несколько больший потенциал быть в союзе, чем некоторые другие страны. Напомним, заявка Турции в ЕС "заморожена" уже на протяжение нескольких лет из-за плохой ситуации с правами человека и региональной политики.

Украина и ЕС

Напомним, 15 декабря, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "в ближайшие дни" Украина получит 1,5 миллиарда евро помощи. Об этом она сказала во время брифинга.

Также, в Евросоюзе размышляют над двумя путями воздействия на премьер-министра ВенгрииВиктора Орбана, который шантажирует ЕС для получения средств и усиления политической популярности в своей стране.

Помимо прочего, 14 декабря Европейский совет объявил о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также предоставил статус кандидата Грузии. Когда лидеры Евросоюза принимали решение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение.

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