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На момент, пока не уговорят Орбана: ЕС выделил Украине первую минипомощь

Елизавета Бельмас
15 декабря 2023, 21:16
Европейский союз в ближайшие дни направит в Украину финансовую поддержку.
ЕС уже выделил Украине 1,5 миллиарда евро
ЕС уже выделил Украине 1,5 миллиарда евро / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Flickr

Сегодня, 15 декабря, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "в ближайшие дни" Украина получит 1,5 миллиарда евро помощи. Об этом она сказала во время брифинга.

По словам Ляйен, данная помощь сможет стать "маленьким, но важным мостом" к моменту, пока ЕС не переубедит Виктора Орбана или не найдет альтернативное решение для Украины. Она утверждает, что весь союз усердно работает над тем, чтобы соглашение было достигнуто в количестве 27 государств.

"Конечно, мы очень усердно работаем, чтобы добиться результата, при котором будет достигнуто соглашение 27 государств-членов", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

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К тому же, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что другие варианты на случай отказа от единогласия также прорабатываются.

"Работа над потенциальными альтернативами также ведется на случай, если не удастся достичь единогласия"-, добавила Ляйен.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, глава Кремля Владимир Путин подтвердил, что, несмотря на огромные потери, международную изоляцию и проблемы в экономике, цели России в войне против Украины остались прежними. Путин надеется "пережить" коллективный Запад, но он ошибается. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Также, министерство иностранных дел Украины приветствует достижения на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Помимо прочего, сенат США будет голосовать за военную помощь Украине и Израилю уже на следующей неделе. Переговоры между демократами и республиканцами по изменению политики безопасности границ продолжаются. Об этом заявил лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер.

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