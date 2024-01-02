"Крайне неприятное событие": подполковник о последствиях, если Запад остановит помощь Украине

Если не остановить российских оккупантов на востоке, то придется воевать в центре и на западе Украины, говорит Владимир Гулыма.

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Подполковник описал последствия, если Запад остановит помощь Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если западные страны прекратят предоставлять помощь Украине, это было бы крайне неприятным событием, ведь это добавит трудностей украинским военным. Однако ситуация в таком случае может сложиться не столь пессимистично, как мы видим в прогнозах западных аналитиков.

Аналитики западных стран часто делают прогнозы, опираясь на ментальность, отношение к ситуации и какие-то внутренние убеждения. Такое мнение высказал подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима, сообщает "Обозреватель".

"Дело в том, что при всем уважении к западным аналитикам, мы уже неоднократно убеждались в том, что их оценки делаются, учитывая ментальность, отношение к ситуации, какие-то внутренние осознания и убеждения. Они очень ограниченно используют информацию о том, что реально происходит во времени и пространстве. Да, отсутствие западной помощи усложнит задачу наших Вооруженных сил, это было бы крайне неприятным событием. В то же время мы понимаем, что прекращение сопротивления будет означать конец государства и очень большую беду для нашей страны", – отметил Гулима. видео дня

По его словам, возможная остановка предоставления Украине помощи Западом, конечно, добавит трудностей, но не стоит рассматривать ситуацию слишком пессимистично.

"Тем более, что уже поступает определенная информация о восстановлении возможностей нашего оборонного комплекса относительно тех усилий, которые наше государство прилагает для того, чтобы поддерживать боеспособность армии", – сказал подполковник запаса.

По его мнению, не всё так пессимистично. Но он отмечает, что в то же время не стоит распространять радужных настроений.

"Я считаю, что не всё так пессимистично, хотя, конечно, радужных настроений также не стоит распространять. Надо понимать, что это тяжелая война, это проблема и горе, к которому надо адекватно относиться. Если мы не остановим противника на востоке, нам придется воевать и в центре, и даже на западе", – отметил Владимир Гулима.

Военная помощь Украине

Ранее в издании The Guardian отмечалось, что Украина всё еще может одержать победу над РФ, но есть условия. Для победы Украины в войне необходимо предпринять некоторые важные шаги как Киеву, так и странам Запада, считает старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг. Прежде всего, он отметил, что Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, в результате чего украинцам приходится "расплачиваться кровью".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что если Украине не помогут, Россия захватит больше территорий. Но Украина продолжит борьбу против агрессии России даже в том случае, если Запад не окажет поддержку, подчеркнул Кулеба.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему США дадут денег. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что США положительно решат вопрос о предоставлении Украине 61 миллиарда долларов для финансирования военной помощи, ведь такой шаг нужен и самому Вашингтону, чтобы устранить агрессора Россию, которая в стратегической оборонной доктрине названа ключевым оппонентом.

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