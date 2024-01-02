Не по плану: вражеская ракета разнесла целую улицу в России

Сегодня утром, 2 января, российские захватчики атаковали Украину ракетами. Удары были зафиксрованв в Киеве, Киевской области и Харькове. Однако не все пошло по плану россиян.
В сети распространили видео из села Петропавловка, что находится в Воронежской области России. Там упала выпущенная вражеской российской армией ракета.
В последствии падения снаряда повреждено множество домов, также некоторые из них полностью разрушены и сгорели. На улице виднеется обгоревшая дорога и то, что осталось от домов. Россияне в недоумении наблюдают за ликвидацией пожаров.
Однако официальных комментариев российской стороны по этому поводу на данный момент так и не поступило.
Атака на Украину 2 января
Напомним, утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове, Киеве и других городах.
Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертвы.
Также, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.
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