Не по плану: вражеская ракета разнесла целую улицу в России

Оккупанты атаковали Украину с самого утра 2 января.

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Вражеская ракета разнесла целую улицу в России / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сегодня утром, 2 января, российские захватчики атаковали Украину ракетами. Удары были зафиксрованв в Киеве, Киевской области и Харькове. Однако не все пошло по плану россиян.

В сети распространили видео из села Петропавловка, что находится в Воронежской области России. Там упала выпущенная вражеской российской армией ракета.

В последствии падения снаряда повреждено множество домов, также некоторые из них полностью разрушены и сгорели. На улице виднеется обгоревшая дорога и то, что осталось от домов. Россияне в недоумении наблюдают за ликвидацией пожаров.

видео дня

Однако официальных комментариев российской стороны по этому поводу на данный момент так и не поступило.

Ракета в Воронежской области / скриншот

Атака на Украину 2 января

Напомним, утром 2 января в Украине объявлена воздушная тревога в ряде областей - оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 с бортов стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове, Киеве и других городах.

Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертвы.

Также, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным данным, оккупанты наносили удары по Харькову "Кинжалами". Пострадали более сорока человек. Есть и погибшие.

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